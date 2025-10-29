Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Polo de Música e Audiovisual promove projeto 'Explanaí'

Iniciativa apoiada pela Prefeitura de Suzano busca dar visibilidade a artistas e relatar suas histórias; documentário será lançado sempre às terças e sextas-feiras, até 26 de dezembro

29 outubro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Polo de Música e Audiovisual promove projeto 'Explanaí'Polo de Música e Audiovisual promove projeto 'Explanaí' - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José está promovendo o projeto “Explanaí”, iniciativa que tem como propósito dar visibilidade a diferentes histórias e trajetórias de artistas por meio de pequenos documentários. As produções podem ser conferidas pelo link bit.ly/ArtistasDoc.

A atividade teve início em 21 de outubro com o ator Paulo Betti, que compartilhou com o público sua trajetória em um vídeo de 20 minutos. No curta, o artista fala sobre os desafios da carreira e as experiências que marcaram sua atuação no cenário nacional. Ele já esteve em Suzano em outras ocasiões: em 2018 participou de uma atividade cultural com os munícipes e, em agosto deste ano, ministrou um workshop voltado a quem desejava conhecer mais sobre o universo da dramaturgia. O documentário está disponível em bit.ly/DocumentarioPaulo.

Além da participação do ator, o projeto também apresentou a história da artista Thabata Vecchio, que compartilha sua trajetória criativa e explora o poder da arte como forma de liberdade e expressão. Ao todo, serão 20 documentários que revelam o percurso, as inspirações e o contato com o cinema e a arte de diversos artistas. Os lançamentos ocorrem sempre às terças e sextas-feiras, entre meio-dia e 16 horas, também pelo link bit.ly/ArtistasDoc.

O “Explanaí” nasceu com a proposta de dar voz às histórias que inspiram a arte e seus protagonistas, oferecendo ao público um olhar sensível sobre suas vivências, motivações e processos criativos. Dirigido por Cristiano Ferrarini e supervisionado por Walmir Pinto, o projeto busca valorizar o fazer artístico e fortalecer a conexão entre quem cria e quem aprecia a cultura.

Para o prefeito Pedro Ishi, o projeto “Explanaí” representa uma oportunidade valiosa de compartilhar saberes e reforçar a importância da cultura entre os munícipes. “Ver artistas dividindo suas experiências e trajetórias com o público, especialmente com aqueles que sonham em seguir carreira na área cultural, é algo inspirador. Iniciativas como essa fortalecem o vínculo da população com a arte e incentivam novas gerações a acreditarem no poder transformador da cultura”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parceria da Prefeitura com a Radial Mais Transporte abre 27 vagas de emprego
Oportunidade de trabalho

Parceria da Prefeitura com a Radial Mais Transporte abre 27 vagas de emprego

Meio Ambiente de Suzano inicia convocações para novo mutirão de castração de cães e gatos
Castração

Meio Ambiente de Suzano inicia convocações para novo mutirão de castração de cães e gatos

Carreta Rosa da Mamografia chega ao distrito de Palmeiras nesta quinta
Cidades

Carreta Rosa da Mamografia chega ao distrito de Palmeiras nesta quinta

Prefeitura e conselhos discutem políticas públicas em evento do IFSP
Cidades

Prefeitura e conselhos discutem políticas públicas em evento do IFSP

Diretora do Procon de Suzano ministra palestra sobre Direito do Consumidor em Itaquá
Cidades

Diretora do Procon de Suzano ministra palestra sobre Direito do Consumidor em Itaquá

Conferência paralela à COP30 prorroga inscrições até 5 de novembro para lideranças comunitárias
Meio Ambiente

Conferência paralela à COP30 prorroga inscrições até 5 de novembro para lideranças comunitárias