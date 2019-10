Polo de Suzano da Univesp tem 100 novas vagas para 2020

O polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) tem cem novas vagas disponíveis em cursos de nível superior para o ano que vem. As inscrições para o processo seletivo começaram nesta terça-feira (15) e devem ser feitas no site vestibular.univesp.br até as 15 horas do dia 14 de novembro (quinta-feira). A prova está marcada para ocorrer em 1º de dezembro (domingo) e as aulas das novas turmas devem começar em fevereiro.

Em Suzano, são 50 vagas para o Eixo Pedagógico e outras 50 para o Eixo da Computação. No primeiro, ao final de um ano, os estudantes optam por cursar uma das três licenciaturas possíveis: Pedagogia, Letras e Matemática. A duração total é de quatro anos. No segundo eixo, também são oferecidos três cursos, a serem escolhidos após 18 meses de aulas: Engenharia da Computação, Bacharelado em Ciência de Dados e Bacharelado em Tecnologia da Informação. Neste caso, a graduação levará cinco anos ao todo.

Quanto ao vestibular 2020, não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 45. Para participar, basta ter concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. O exame será realizado em 1º de dezembro, às 13 horas, de forma presencial. A lista completa dos locais da prova também estará disponível em vestibular.univesp.br no dia 28 de novembro (quinta-feira). O gabarito oficial será divulgado em 2 de dezembro (segunda-feira), no site do vestibular. O resultado deve ser divulgado no mês de janeiro. Em todo o Estado de São Paulo, são 16 mil vagas em mais de 300 polos.

Os cursos são realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Também há aulas presenciais, que em Suzano ocorrem na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Lá foi montado pela Prefeitura de Suzano um laboratório com 50 computadores, que ficam à disposição dos estudantes.

“Mais uma vez, Suzano terá à disposição vagas em cursos de nível superior da Univesp, que atua na cidade há quase dois anos. É uma grande oportunidade para aquelas pessoas que buscam ter uma graduação e que não têm muito tempo livre para se deslocar para as aulas. Este é um dos grandes pontos positivos do ensino à distância, sem perder a qualidade”, destacou a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi.

A Univesp é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação. Seu principal objetivo é a formação superior a partir de cursos na modalidade à distância, democratizando esse nível de ensino com qualidade e gratuidade.