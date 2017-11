População critica aumento de 21% anunciado para o IPTU de Suzano em 2018

Os suzanenses não ficaram satisfeitos com o aumento médio de 21% do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), a partir de 2018. Este aumento deriva da aprovação de mudança na Planta Genérica de Valores (PGV) do município, que foi aprovado pela Câmara, com placar de 15 votos contra 2.

A decisão não foi bem recebida pela população que, em sua maioria, reclamou do dinheiro que é arrecadado pelo imposto e que não é revertido em melhorias públicas. O problema mais relatado foi a falta de melhorias na saúde e na pavimentação.

O gerente Antônio Guimarães questiona sobre os benefícios que esse aumento traria. "Se tem o aumento, ok, nós pagamos, mas queremos que esse dinheiro seja investido em melhorias. Independente de onde estamos, na melhor ou na pior localização, queremos o benefício do imposto que pagamos".

O também gerente Everaldo dos Santos aponta os principais problemas que Suzano enfrenta. "A cidade está precisando de investimento. Os comércios precisam melhorar no aspecto de público também. Agora, acho inviável aumentar o IPTU porque isso iria agravar ainda mais a situação dos comércios".

A vendedora Tatiana Lima do Santos acredita que com esse aumento, será mais difícil alinhar o orçamento. "Com esse custo a mais, fica difícil pra gente dar conta. Mesmo que seja um valor pequeno, já que o aumento varia de acordo com o local do imóvel, no bolso do trabalhador pesa muito".

As proprietárias de uma loja, Ester Elias, e Elaine Cirila, não aprovam o aumento . "É muito ruim pra gente porque o valor do IPTU vem incluso no aluguel do imóvel e o valor fica muito pesado pra gente pagar no mês", revela Elaine. Ainda contaram que a crise econômica afeta as vendas e como consequência não obtém lucro. "A situação já está crítica, a gente não consegue vender, agora eles aumentam uma coisa que já estava cara. Isso é muito ruim pra gente", conta Ester.

Para a auxiliar de limpeza Ionete Ferreira a mudança da PGV é aceitável, mas ela não aprova o aumento do IPTU. "Com o momento que estamos passando, é aumento de luz, de gás, de água e agora esse aumento. Daqui a algum tempo não teremos como pagar mais porque o salário não acompanha esses aumentos", revela.

A dona de casa Nice Ferreira acredita a medida adotada pela gestão pública é uma forma dos políticos extorquirem dinheiro. "Acho abusivo e desnecessário. A gente se mata de trabalhar e ainda tem que ficar pagando altos impostos? Acho isso errado", conta.

O aposentado Juarez de Salles também enfatiza que se o aumento for direcionado a benfeitoria da cidade, ele será benéfico. "O problema é que eles aumentam e não fazem nada".

O aposentado Edino Seno conta que o aumento é alto e desproporcional, já que não é feita nenhuma melhoria no bairro onde reside, o Jardim das Flores. "Aumentar sem dar um retorno é muito ruim. Mas o que me chama mais atenção é que os políticos têm desculpa para realizar o aumento, mas não dizem nada para fazer as melhorias", finaliza.