População do Alto Tietê cresce 12,6% em 10 anos, aponta Seade

A população do Alto Tietê cresceu 12,6% em 10 anos de acordo com levantamento realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). As informações foram divulgadas pelo instituto na última terça-feira (03). Segundo a fundação, em 2010 o Alto Tietê tinha 1.439.887 habitantes. Em 2020 esse número aumentou para 1.626.506. A porcentagem da região é maior do que a da cidade de São Paulo, que cresceu 5,5% em população no mesmo período.

A cidade da região que teve maior aumento populacional foi Arujá, que saltou de 74.758 para 89.744 habitantes. O que representa um crescimento de 20,5%. Em seguida aparece Itaquaquecetuba, (que foi 321.329 habitantes para 370.589) com aumento de 15,33%, Ferraz de Vasconcelos com 14,85% (de 168.072 para 193.037), Guararema com 14,03% (de 25.808 para 29.429), Biritiba-Mirim com 13,31% (de 28.540 para 32.338).

Em seguida Mogi das Cruzes figura a lista com 11,79% de aumento na população no município, (de 387.260 para 432.905), seguidos por Suzano com 10,99% (de 262.179 para 291.002), Santa Isabel com 9,31% (de 50.393 para 55.086), Poá com 9,08% (de 105.924 para 115.538) e Salesópolis com aumento de 7,77% (de 15.624 para 16.838).

A população feminina também é maior que a masculina. As mulheres correspondem a 51,02% do número total de habitantes, o que representa cerca de 829.837 da população. O número de homens é menor. A região tem cerca de 796.669 pessoas do sexo masculino, o que resulta em 48,98% do total de habitantes.

A cidade com maior número de mulheres é Mogi das Cruzes (222.237) seguido por Itaquaquecetuba (188.335), Suzano (148.573), Ferraz de Vasconcelos (98.757) e Poá (59.442). As demais cidades surgem com números menores. Arujá (45.498), Santa Isabel (27.722), Biritiba-Mirim (16.111), Guararema (14.735) e Salesópolis (8.427) fecham a lista.

Já a população masculina se divide da seguinte forma: Mogi das Cruzes lidera com (210.668) habitantes homens, seguido por Itaquaquecetuba (182.254), Suzano (142.429), Ferraz de Vasconcelos (94.280) e Poá (56.096). As demais cidades figuram a lista com números menores, como Arujá (44.246), Santa Isabel (27.364), Biritiba-Mirim (16.227), Guararema (14.694) e Salesópolis (8.411) fecham a lista.