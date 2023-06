População no Alto Tietê cresce 12,7% em doze anos e chega a 1,62 milhão

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. A prévia dos dados indicam que a população nacional chegou a 203,1 milhões.

Suzano

A cidade de Suzano registrou crescimento de 17% da população no período de doze anos. Este é o segundo maior crescimento percentual da região.

O censo divulgado nesta quarta pelo IBGE indica 307.364 pessoas. Enquanto há doze anos eram 262.480. Isso representa uma diferença de 44.884 pessoas.

Alto Tietê

No Alto Tietê, Guararema registrou o maior crescimento percentual, que foi de 20,86%.

Os dados desta quarta-feira indicam que a cidade tem 31.236 habitantes, enquanto no último censo eram 25.844 pessoas. A diferença foi de 5.392 habitantes.

Em segundo lugar aparece Suzano, como citado, e em terceiro está Mogi das Cruzes, com crescimento de 16% no número de habitantes.

Eram 387.779 há doze anos e 449.955 habitantes conforme os dados do censo de 2022 divulgados nesta quarta.

O crescimento foi de 62.176 habitantes.

Em quarto e quinto lugar aparecem Arujá e Itaquá, com crescimento foi de 15,7% e 14,76%, respectivamente.

Em Arujá o crescimento foi de 11.773 habitantes. O total de moradores passou de 74.905 no último censo para 86.678 em 2022, conforme os dados divulgados.

Em Itaquá a diferença foi de 47.505 habitantes, passando de 321.770 para 369.275.

Por último aparecem Ferraz, Santa Isabel e Biritiba com os menores crescimentos registrados na região.

Foram 6,47%, 5,39% e 3,85%, respectivamente.

Em Ferraz o total de habitantes passou 168.306 para 179.205.

Em Santa Isabel os números cresceram de 50.453 para 53.174.

Por fim, Biritiba cresceu de 28.575 para 29.676.

Queda populacional

Duas das dez cidades da região registraram queda de habitantes.

Salesópolis teve queda de 2,76%, caindo de 15.635 há doze anos para 15.202.

E Poá registrou queda de 2,12%. O total de habitantes caiu de 106.013 para 103.765.

A população do Alto Tietê cresceu 12,74% em doze anos e chega a 1.625.530 pessoas. No último censo, realizado em 2010, a população residente na região era de 1.441.760. (Veja tabela no fim da reportagem)