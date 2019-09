População tem dúvida sobre alteração na direção de ruas

A população de Suzano tem dúvidas quanto às mudanças positivas que alteração de direção em ruas do centro podem trazer. Conforme reportagem publicada na edição de sexta-feira (20), as ruas Paraná e Ipiranga vão sofrer alterações de direção.

Para o dono de restaurante Nilson Amâncio, que tem seu comércio na Rua Paraná, a mudança, a princípio, são positivas. Mas ele afirma que precisa esperar para ver os resultados que a alteração vai trazer. “Essa rua é muito estreita para ter duas mãos. Mas será que vão colocar zona azul aqui? Nossos clientes enfrentam muitas dificuldades para estacionar. Ali no trecho até a esquina da Prefeitura tem a zona azul”, disse o comerciante.

Para a vendedora de uma loja de camas e colchões na Rua Ipiranga, Gabriela Alves de Lima, a mudança pode ser negativa. Ela afirma ainda que a Prefeitura não buscou a opinião das pessoas que residem nas ruas.

“Eu acho que pode prejudicar, pois muitos clientes e caminhões de mercadoria que estacionam aqui. Ficamos sabendo apenas com a placa, ninguém veio nos perguntar o que achamos”, explicou a vendedora.

As mudanças passam a valer a partir de hoje. A Rua Paraná passa a ter “mão” única no sentido da Rua Baruel para a Av. Antônio Marques Figueira. Enquanto a Rua Ipiranga, passa a ter sentido único da Av. Antônio Marques Figueira para a Rua Baruel.

Eduardo Anzai, que trabalha na Rua Ipiranga, reitera das opiniões de Gabriela sobre não ter ocorrido uma pesquisa. Ele disse ser favorável à mudança, mas não da forma como foi, que segundo ele “foi imposta pela Prefeitura”.

“É uma mudança necessária há algum tempo. Mas não acho que a Prefeitura deveria impor isso. Não foi feito uma pesquisa sobre. Será que vai melhorar o trânsito mesmo?”, afirmou Eduardo.

Prefeitura

Por meio da sua Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a Prefeitura informou que foi realizado um estudo do tráfego na região, onde constaram a necessidade de alterar os sentidos das ruas. “ Com a mudança do sentido das vias, haverá melhoria no fluxo de veículos, além do aumento do número de vagas de estacionamento”, informou.