População terá transporte gratuito de ida e volta durante a ExpoSuzano

A Prefeitura de Suzano e a Radial Transporte - concessionária do serviço de transporte público no município - garantirão ônibus gratuitos para a população durante os três dias do Circuito 1 da ExpoSuzano. Foi acordado entre as partes que nesta sexta-feira (31/03), entre 18 horas e meia-noite, haverá dois ônibus a cada hora partindo do Terminal Norte em direção ao Parque Max Feffer. No sábado (01/04) e no domingo (02/04), os coletivos partirão do mesmo terminal entre meio-dia e meia-noite.

Haverá transporte gratuito também na volta para casa, saindo do Parque Max Feffer. Após os shows principais, que começarão às 20 horas nesta sexta (Jota Quest), às 20 horas no sábado (Diogo Nogueira) e às 19 horas no domingo (Matheus e Kauan), serão disponibilizados 70 ônibus, que conduzirão os passageiros pelos itinerários das linhas principais dos bairros, que contemplam todas as regiões da cidade.

Quem quiser voltar do Parque Max Feffer antes do encerramento dos shows principais poderá embarcar em um dos ônibus que ficará fazendo o itinerário Terminal Norte-Parque Max Feffer-Terminal Norte uma vez a cada hora. É importante destacar que, ao escolher essa opção, não haverá transporte gratuito saindo do Terminal Norte para os bairros.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, afirmou que a administração municipal está mobilizada para proporcionar à população as condições necessárias para que todos possam ter acesso à ExpoSuzano. “Nesse momento de aniversário da cidade, nós queremos que moradores de todas as partes da cidade possam comparecer ao evento e se divertir com as atrações dessa grande festa”, destacou o chefe do Executivo.