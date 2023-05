População terá transporte gratuito para a ExpoSuzano

A parceria entre a administração municipal e a empresa Radial Transporte garantirá neste sábado e domingo (29 e 30/04) deslocamentos para o evento entre as 10 e 20 horas, partindo a cada duas horas tanto do Terminal Norte (linha 1) quanto dos bairros Miguel Badra, Jardim Colorado, Palmeiras, Divisa Ouro Fino, Vila Barros, São José, Jardim Natal e Jardim Varan. Durante esse período, respeitado o mesmo intervalo de tempo, também sairão ônibus do parque em direção aos bairros, facilitando também o retorno para casa.

A estrutura do EducaShow está montada desde a última terça-feira (25/04), logo na entrada do parque, e ficará aberta até domingo, entre 8h30 e 20 horas, oferecendo ambientes temáticos para estudantes e toda a família.

A ExpoFlores, aberta na quinta-feira (27/04), segue até segunda-feira (01/05) na Arena Suzano, de 10 às 18 horas, num espaço especialmente ornamentado para a ocasião.

O Suzano Faz, evento de promoção e intercâmbio de empresas e de entidades dos segmentos da Indústria e do Comércio, também lançado na quinta-feira, reúne no Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi agentes relacionados aos setores da Educação, além do mercado financeiro e empresarial, até domingo, das 11 às 19 horas.

No fim de semana ainda haverá outras atividades. No sábado e no domingo será realizada a Feira de Artesanato, com 30 expositores da cidade, entre 11 e 19 horas. No domingo ocorre o Rotary Day, evento marcado por atrações artísticas e serviços de saúde ofertados à população.

A primeira-dama, Larissa Ashiuchi, destacou toda a organização dos eventos. “Todas as equipes envolvidas estão de parabéns, os três espaços estão lindos e muito bem estruturados, com atendimento ao público visitante, seja ele aluno ou empresário”, apontou Larissa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi convida a população para curtir o Circuito 2 da ExpoSuzano e não perder nenhuma atração deste fim de semana. “Assim como ocorreu na primeira parte das comemorações pelo aniversário da cidade, vamos passar mais um fim de semana especial, com o encontro de moradores de todas as partes da cidade. Por isso, fizemos questão de facilitar o acesso de todos, com os ônibus gratuitos, e também com a variedade de eventos”.

Para curtir as atrações do Circuito 2 da ExpoSuzano neste fim de semana que encerra o mês de aniversario dos 74 anos de emancipação política-administrativa de Suzano, a população terá transporte gratuito à disposição para o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), onde ocorrem simultaneamente o EducaShow, a ExpoFlores e o Suzano Faz. Toda a programação, assim como as fotos, pode ser conferida por meio do site expo.suzano.sp.gov.br.