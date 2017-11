População visita cemitério um dia antes do feriado de Finados

Os dois cemitérios municipais de Suzano começaram a receber ontem a população por conta do Dia de Finados, celebrado hoje. Algumas pessoas optaram pela visita antes do dia 2 para evitar aglomerações. O movimento maior era no Cemitério São Sebastião, localizado no Centro. A Prefeitura estima que cerca de 40 mil pessoas passem pelas unidades durante todo o dia de hoje.

O cemitério São João Batista, o cemitério do Raffo, apresentou baixa movimentação na tarde de ontem. As famílias, que se encontravam no local, estavam fazendo a limpeza dos túmulos. Funcionário da empresa Pioneira também estavam no local trabalhando na limpeza e na fachada, além dos muros do cemitério. A Prefeitura informou, por meio de nota, que pequenas reformas estão liberadas para serem realizadas, inclusive no dia de hoje.

A aposentada Delza Rocha, de 54 anos, havia acabado de terminar a limpeza do túmulo da família. Ela contou que prefere vir um dia antes porque é um dia mais tranquilo. "Eu aproveitei para vim hoje (ontem), porque amanhã (hoje), com certeza, vai estar lotado de gente". Ela comentou que o cemitério só é limpo e recebe serviços próximo ao feriado de Finados. "A grama não é cortada, não tem segurança e qualquer um pode entrar aqui. Não tem fiscalização para isso", revela.

A dona de casa Claúdia Oliveira, de 40 anos, veio um dia antes do feriado para realizar a limpeza do túmulo do pai, que faleceu há um mês. "Eu prefiro vir um dia antes porque o movimento é mais tranquilo. No dia 2 (hoje), eu volto com a minha família, só pra visitar e fazer uma oração", conta.

Jair Faustino, de 57 anos, destaca que o Dia de Finados é para fazer a visitação aos familiares e que o dia anterior é para a realização da limpeza dos túmulos. "Hoje eu e minha mãe viemos para fazer a limpeza. Amanhã é dia de vir com a família e trazer flores".

A manicure Iraci Soares, de 50 anos, foi acompanhada da mãe para fazer a visitação. "Viemos visitar meus irmãos hoje, porque no dia 2 (hoje) é muito cheio. Minha mãe é muito idosa e ela passa mal com o cheiro de vela", informa.

No cemitério São Sebastião, o número de pessoas no local era maior. As ruas Cássia Francisco e Jurandyr Corrêa Gonçalves estavam interditadas para a entrada de carros. Em frente ao cemitério, barracas de flores estão posicionadas desde domingo.

Os familiares que se encontravam no cemitério também estavam realizando a limpeza dos túmulos. A aposentada Elza Kimura, de 64 anos, aproveitou o dia anterior ao feriado para limpar a capela da família. Ela estava acompanhada da filha Carmen Kimura. "Eu prefiro vir um dia antes para fazer todas as tarefas. Dessa forma, eu aproveito e visito outros parentes que estão enterrados aqui", conta.

O comerciante Elias Assi antecipou a visita do dia 2. "Eu costumo vir aqui todos os meses. Decidi antecipar a visita para não pegar tumulto no feriado", conta. Ele contou que contrata uma pessoa para fazer a limpeza do túmulo.