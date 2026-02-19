Por dia, Secretaria de Transporte realiza melhorias em dez pontos de Suzano 

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano fechou o primeiro balanço de 2026 registrando melhorias em 301 pontos de sinalização da cidade no mês de janeiro. O total representa a realização de ações em dez localidades do município diariamente. Os serviços realizados incluem revitalização em 112 faixas de pedestre e em 48 lombadas, além da instalação de 138 placas de trânsito, reforçando a segurança nas vias públicas.

Em relação à sinalização horizontal, que abrange os serviços no solo, foram reforçadas as atividades em vários bairros, incluindo Clube dos Oficiais, Jardim Dona Benta, Cidade Boa Vista, Vila Maria de Maggi e Cidade Miguel Badra.

No que diz respeito à sinalização vertical, que considera a instalação de placas, foram intensificadas ações nos bairros Jardim Suzanópolis e Cidade Boa Vista, assim como nos Jardins dos Eucaliptos, Itamaracá, Modelo, Vitória e Caxangá.

O trabalho dá continuidade à atuação da pasta em 2025, que garantiu, em 12 meses, melhorias em 3.955 pontos de sinalização e revitalização de 416 lombadas, de 913 faixas de pedestres, de 105 vagas para pessoas com deficiência e de 35 vagas para pessoas idosas, além da instalação de 1.820 placas de trânsito e 666 placas toponímicas.

Neste ano, as equipes também iniciaram um novo ciclo de atendimentos relacionados à emissão de credenciais para vagas especiais. Em janeiro, 207 pessoas idosas foram contempladas, incluindo 103 novos documentos e 104 renovações. Neste período, também foram alcançadas 84 pessoas com deficiência, sendo 22 novos documentos e 62 renovações.

Os números se somam àqueles contabilizados em 2025, quando foram emitidas 4.912 credenciais para vagas especiais, sendo 3.660 voltadas às pessoas idosas, incluindo 1.062 novas e 2.598 renovações, e outras 1.252 destinadas às pessoas com deficiência, sendo 387 novas e 865 renovações.

Outro trabalho da pasta, no mesmo período, teve relação com a vistoria em cerca de 300 veículos de transporte escolar que atendem mais de 20 mil estudantes. A ação garantiu que vans e ônibus estivessem em condições adequadas de circulação antes do início do ano letivo, assegurando mais segurança para crianças e adolescentes que utilizam o serviço diariamente em diferentes regiões da cidade.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o trabalho foi muito intenso neste início de 2026 com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito. “Começamos o ano aprimorando a sinalização de vias nos quatro cantos da cidade e vistoriando o transporte escolar, além de proporcionar serviços para idosos e pessoas com deficiência, com a emissão de credenciais especiais”, ressaltou.