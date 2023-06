Por meio do programa 'Novos Talentos', ACE Suzano oferece 26 vagas de emprego

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está oferecendo 26 vagas de emprego por meio do programa de formação profissionalizante “Novos Talentos”, iniciado no último dia 6 (quinta-feira). Entre as oportunidades, são 22 vagas para atuação definitiva em modelo CLT e outras quatro para estágios. Todas estas podem ser conferidas de forma detalhada no site oficial da instituição (acesuzano.com.br).



As oportunidades verificadas têm base na demanda das empresas parceiras da associação que se inscreveram no projeto, tendo a possibilidade de contar com novos nomes do mercado de trabalho em busca de requalificação ou de iniciar sua carreira. Os interessados podem verificar informações diversas sobre cada uma das vagas, incluindo uma descrição do serviço, período para inscrição, requisitos e benefícios oferecidos.



A exemplo, uma das oportunidades é para ser operador de caixa da rede de lojas do segmento de roupas e calçados em Suzano. As especificações apontam que para se candidatar, os interessados devem ter acima de 18 anos, apresentar ao menos o ensino médio completo, ter experiência comprovada e flexibilidade nos horários de trabalho. Além disso, o contratado terá a possibilidade de contar com vale transporte, contudo, para concorrer à posição, o cadastro deve ser feito até o dia 22 de setembro (sexta-feira).



De acordo com o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, todas as vagas disponibilizadas são previamente analisadas junto das empresas contratantes. “Nós fazemos isso para garantir não só a melhor condição possível para o desenvolvimento do empreendimento, como conferir uma possibilidade real de crescimento para aqueles que estão iniciando sua jornada ou buscando recuperar seu espaço no mercado de trabalho”, pontuou.



Guarizo comenta ainda que o trabalho de fomento da visão empresarial do público é essencial para o desenvolvimento do comércio local. “Acreditamos que muitas pessoas podem trilhar o caminho do empresariado. Então, por meio do Novos Talentos, queremos ajudar os interessados a encontrar oportunidades de trabalho alinhadas às suas melhores qualidades, incluindo habilidades e paixões. Convidamos todos para se inscrever e participar”, pontuou.