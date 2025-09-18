Por vaga na semifinal do Paulista, Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru na Arena

Líder e invicto, o Suzano Vôlei se prepara para mais um clássico no Campeonato Paulista, desta vez, contra o Sesi Bauru, nesta sexta-feira (19/09), às 20 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). As entradas para o embate que pode definir a vaga antecipada do time da Grande São Paulo ao mata-mata seguem disponíveis no site oficial do Clube.



Com 100% de aproveitamento em quatro jogos, o Suzano precisa de um único ponto para conquistar a vaga matemática ao mata-mata estadual, contudo, o objetivo do time do Alto Tietê é a vitória, para seguir na liderança do Paulista. E o adversário da vez é o tradicional Sesi Bauru, rival nas semifinais de 2023 e 2024 do campeonato e que, na atual edição do torneio, está na 3ª colocação com sete pontos.



Cezar Douglas constatou que este é um dos grandes jogos da fase de classificação do Estadual, por isso, sua equipe conta com o apoio do torcedor. “Será um grande jogo, pois são duas das equipes favoritas ao título em um momento mais decisivo da fase inicial. Sabemos das dificuldades que eles tentarão nos impor, mas temos nossa qualidade e o fato casa, algo que pode ser preponderante pensando na vitória e na vaga antecipada”, destacou o treinador.



O confronto entre Suzano Vôlei e Sesi Bauru, pela 5ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista, acontecerá nesta sexta-feira (19/09), às 20 horas, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2.



INGRESSOS SOCIAIS



A troca social de ingressos gratuitos ocorre mediante apresentação de QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além da entrega de um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.