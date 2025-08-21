Porta de van do transporte complementar de Suzano cai durante trajeto

A porta de uma van do transporte complementar de Suzano, que faz a Linha 17-Jardim Gardênia Azul caiu durante o trajeto na rua Teruo Nishikawa, na manhã desta terça-feira (19). Ninguém se feriu no incidente.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a van foi retirada de circulação no mesmo dia e recebeu reparos necessários por parte do permissionário responsável.

O veículo passou por uma vistoria geral na sede da basta nesta quarta-feira (20), foi aprovado e já retornou para operação normal.