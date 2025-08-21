Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 21 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Porta de van do transporte complementar de Suzano cai durante trajeto

Van passou por reparos e vistoria para retomar operação

21 agosto 2025 - 12h43Por Laura Barcelos - da Região
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

A porta de uma van do transporte complementar de Suzano, que faz a Linha 17-Jardim Gardênia Azul caiu durante o trajeto na rua Teruo Nishikawa, na manhã desta terça-feira (19). Ninguém se feriu no incidente.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a van foi retirada de circulação no mesmo dia e recebeu reparos necessários por parte do permissionário responsável.

O veículo passou por uma vistoria geral na sede da basta nesta quarta-feira (20), foi aprovado e já retornou para operação normal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires
Cidades

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires

Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano
Trânsito

Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão
Limpeza do Rio

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão

Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores
Cidades

Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores

CCMI e Fundo Social promovem 'Rota da Felicidade' para o Centro de Convivência
Cidades

CCMI e Fundo Social promovem 'Rota da Felicidade' para o Centro de Convivência

Oficinas gratuitas do Sementeia estão com inscrições abertas
Cidades

Oficinas gratuitas do Sementeia estão com inscrições abertas