Portal da Prefeitura de Suzano vai ganhar acessibilidade digital

O portal oficial da Prefeitura de Suzano ( www.suzano.sp.gov.br ) ganhará acessibilidade digital a partir do mês de julho. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, na manhã de ontem, durante o evento "Acessibilidade Digital em Ação", realizado na Câmara.

Segundo o chefe do Poder Executivo, assim como o site da Casa de Leis, a prefeitura vai oferecer dispositivos na web como alto contraste, para pessoas com daltonismo; aumento e diminuição de fontes, para pessoas com problemas visuais; acesso das informações por teclado, para pessoas com restrições motoras; e descrição de imagens, para deficientes visuais.

O processo de implantação dos softwares para tornar o site acessível já começou e segue até o final do mês. A partir de 1° de julho, o portal já estará funcionando com todas as ferramentas em fase de teste, que vai durar cerca de 30 dias. Já no mês de agosto, a plataforma estará 100% acessível.

"Esse trabalho de inclusão é extremamente necessário. Por isso, o nosso Departamento de Informática, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública, já estão se articulando para promover a acessibilidade em nosso portal. Além disso, também vou adiantar que estamos projetando uma capacitação pata todos os funcionários de atendimento da prefeitura para que possam aprender sobre Libras (Língua Brasileira de Sinais)", informou Ashiuchi.

O prefeito lembrou ainda que, desde o ano passado, em seu primeiro ano de gestão, a administração municipal estava realizando eventos com intérpretes em Libras, além da atuação de melhorias em equipamentos públicos para que se tornassem mais acessíveis, tendo como exemplo os serviços de adaptação para acessibilidade no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e a instalação da Sala Adaptada da Biblioteca Municipal, com uma série de equipamentos e acervo de livros, jornais e revistas para pessoas com deficiência visual.

Para o professor do Saspe Marcos Lima, que, na oportunidade, palestrou sobre o tema "Barreiras enfrentadas", os trabalhos desenvolvidos pela administração municipal são importantes e mostram a preocupação da gestão com a inclusão social.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi, que está apoiando as ações da Câmara de Suzano por meio do Fundo Social e do Saspe, enalteceu a importância da acessibilidade e a urgência em tornar toda a cidade mais inclusiva. "Estamos trabalhando diariamente pela inclusão. Além da parceria que temos com o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e com as associações e entidades sociais deste segmento, também estamos implantando a acessibilidade em eventos e cursos. Inclusive, o Saspe, no Promotoras Legais Populares, tem encontros com intérpretes para alunas surdas e mudas. É um trabalho importantíssimo e que estou empenhada em todo o processo de inclusão", afirmou. Além do presidente da Casa de Leis, Leandro Alves de Faria, e de seu vice, Rogério Gomes do Nascimento, participaram do encontro os vereadores Neusa Oliveira dos Santos, Gerice Rego Lione e José Izaqueu Rangel.

Os secretários Fátimo Aparecido Rodrigues (Assistência Social), Cintia Renata Lira da Silva (Administração), Carlos Watanabe (Meio Ambiente) e Luis Cláudio Rocha Guillaumon (Saúde), bem como o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo Silva; a diretora do Procon Suzano, Daniela Itice; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Suzano, o advogado Wellington da Silva Santos; e a orientadora social da Associação de Apoio Para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS), Isabel Cristina Gimenes da Silva, também marcaram presença.