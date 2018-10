Portal do DS tem 35 mil visualizações e 65 mil alcançados no Facebook na cobertura das eleições

A cobertura do 1º turno das eleições gerais, realizada pelo DS no domingo, rendeu números positivos de “audiência”. Segundo levantamento, quase 35 mil internautas visualizaram o portal do jornal (www.diariodesuzano.com.br) domingo e segunda-feira até as 17 horas, para acompanhar as reportagens sobre eleições publicadas pelo jornal.

Outro número importante refere-se ao Facebook. Pelo menos 65 mil pessoas foram alcançadas com as publicações do DS na rede social. No portal, internautas de São Paulo foram os que mais acesseram as notíciais sobre eleições com 54,13% do total.

Em segundo lugar ficou Suzano com 14,24%, seguido de Mogi das Cruzes e Guarulhos. O editor-chefe do DS, jornalista Edgar Leite, afirmou que o trabalho de cobertura das eleições começou logo cedo com a equipe fazendo as apurações nos colégios eleitorais e depois seguiu na parte da tarde com a apuração das urnas. “Toda a equipe foi mobilizada e o resultado final atendeu as expectativas iniciais”, disse.

Segundo ele, o portal criou uma interatividade muito importante com o leitor-internauta do DS. “Eles puderam acompanhar os notícias quase em tempo real à medida em que as informações sobre as eleições e a apuração iam chegando”, disse.

O editor lembrou ainda que o DS trouxe entrevistas ao vivo no domingo de eleições com cientistas políticos e também com a candidata a deputada federal eleita Kátia Sastre (PR). ‘Logo após o resultado final, a deputada eleita esteve na redação para falar ao vivo sobre seus planos e propostas agora como eleita na Câmara Federal”.