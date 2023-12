Portelão é palco de evento sobre capoeira neste domingo

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, receberá neste domingo (03/12) o 3º Encontro Integrado, realizado pela Associação de Desporto do Alto Tietê (Adat) e pelos projetos “Mais Capoeira” e “Ginga Palmares”, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. O evento contará com um aulão especial sob orientação do contramestre Wilson Santana, o Baianinho Borracha. As atividades começam às 9 horas no ginásio do complexo, localizado na rua Barão de Jaceguai, 375, no centro.

O encontro terá uma programação recheada que inclui uma vivência de samba com o projeto “Flores da Laranjeira”, conduzido pela criadora Aleteia Loiola, e uma roda especial de capoeira com as crianças presentes. Cerca de 200 pessoas devem participar do evento, que contará ainda com a entrega de certificados aos participantes.

Alex Almeida Loiola, o Professor Furacão, que organiza o “Mais Capoeira” destacou o trabalho realizado e enalteceu o evento que, na visão dele, serve como um incentivo para as crianças e os jovens capoeiristas. “Elas são atendidas pela Adat com o ‘Mais Capoeira’ e o ‘Ginga Palmares’. Juntos fazemos um trabalho nas escolas e nas associações de bairro e, mesmo com apenas uma aula por semana, eles conseguem se desenvolver bem. Esse evento é a concretização do trabalho de mais um ano. As crianças vão ver outras que praticam capoeira e profissionais que já vivem neste meio de expressão cultural. Isso acaba incentivando não só os alunos, mas os pais e familiares para darem continuidade aos treinos”, disse.

Cerca de 400 crianças foram atendidas neste ano pelo projeto, que conseguiu camisetas para todos os participantes. “Isso também traz a igualdade pois com a mesma camisa não importa cor, sexo ou situação financeira. Todos são iguais e, com isso, a gente consegue conduzir eles para o melhor caminho”, completou o professor.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, salientou que a capoeira tem crescido na cidade e que encontros como este reforçam o engajamento e interesse de mais pessoas com a dança. “É uma prática importante para a saúde e culturalmente rica. Eventos como esse devem sempre ser realizados para disseminar a capoeira em nossa cidade e é muito bom que o Portelão seja palco desta edição do encontro”, comemorou.