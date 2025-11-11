Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Portelão recebe curso do governo estadual sobre atividades paralímpicas

Capacitação técnica reúne, até o momento, 129 profissionais e estudantes de Educação Física em Suzano para formação teórica e prática em oito modalidades

11 novembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Portelão recebe curso do governo estadual sobre atividades paralímpicasPortelão recebe curso do governo estadual sobre atividades paralímpicas - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela, o Portelão, no centro, recebeu nesta terça-feira (11/11) a abertura de um dos mais importantes eventos de formação esportiva do Estado de São Paulo: a Capacitação Técnica Paralímpica, iniciativa do governo paulista em parceria com as Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, de Governo e de Educação e com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O curso, gratuito e com certificação, acontece de 11 a 14 de novembro, reunindo até essa terça-feira 129 participantes entre professores formados, estudantes universitários e educadores que atuam com esporte e pessoas com deficiência.

A capacitação integra o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, criado em 2021 com o objetivo de fomentar o esporte adaptado em todo o Estado. Desde então, o projeto já passou por mais de 80 municípios, capacitando mais de 12 mil pessoas.

Durante quatro dias de atividades, os participantes recebem formação teórica e prática em modalidades como basquete em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, atletismo, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e natação. As aulas incluem demonstrações técnicas, fundamentos básicos e orientações sobre adaptações pedagógicas, promovendo um aprendizado acessível e inclusivo.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o evento representa um marco no fortalecimento das políticas esportivas inclusivas do município. “Receber uma capacitação deste nível mostra que Suzano está comprometida com o esporte para todos. O curso qualifica nossos profissionais para trabalhar com diferentes modalidades paralímpicas, ampliando as oportunidades para pessoas com deficiência e reforçando nossa missão de inclusão por meio do esporte”, afirmou.

As atividades acontecem diariamente das 8 às 18 horas, no próprio Portelão, com momentos teóricos e práticos divididos por modalidades. A secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães, também destacou a importância da formação para os educadores da rede municipal. “Essa é mais uma ação que reforça nosso compromisso com uma educação que valoriza a diversidade, o respeito e o direito de todos à prática esportiva de qualidade. A cada dia, dois professores da nossa rede estão participando, levando esse aprendizado para dentro das escolas e transformando a forma como o esporte é trabalhado com nossos alunos”, declarou.

O projeto oferece uma formação completa para profissionais que desejam atuar no esporte adaptado. Para participar, é necessário ter concluído ou estar cursando o último ano de Educação Física, ou ser educador envolvido com atividades esportivas. Também é exigida a realização prévia do curso on-line “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”, que introduz conceitos da educação paralímpica.

No ano passado, o projeto do governo do Estado realizou 36 etapas em diversas cidades paulistas, com 4,2 mil participantes certificados e 2,3 mil horas de capacitação.

O secretário de Governo, Alex Santos, ressaltou a parceria entre as esferas estadual e municipal na realização da capacitação. “Esse evento mostra o quanto o trabalho conjunto entre as secretarias e os diferentes níveis de governo pode gerar resultados concretos. Estamos falando de formação de profissionais, mas também de transformação social. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, e Suzano está de portas abertas para iniciativas como esta”, afirmou.

O evento de abertura ainda contou com a presença do vice-prefeito Said Raful. Para ele, o curso é um exemplo concreto de como a gestão pública pode promover oportunidades reais de inclusão e capacitação profissional. “O esporte tem o poder de mudar vidas, e o paralímpico vai além, ele transforma a visão da sociedade sobre o potencial das pessoas com deficiência. Receber esse projeto em Suzano é motivo de muito orgulho. Agradeço ao governo do Estado e ao Comitê Paralímpico Brasileiro por escolherem nossa cidade como palco dessa formação tão importante”, disse.

Além deles, estiveram presentes também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; o presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luis Bom Fim; o chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Mastromauro, representando o secretário Marcos da Costa; e o vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro; além de professores, atletas e técnicos do esporte paralímpico.

O curso segue até sexta-feira (14/11) com aulas de halterofilismo e natação encerrando a programação. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial www.paralimpico.com.br e ainda há vagas disponíveis. “Essa iniciativa vem consolidar Suzano como uma cidade que acredita na inclusão e investe na formação de seus profissionais. Queremos que esse legado se traduza em mais oportunidades para nossos alunos, nossos atletas e toda a comunidade”, concluiu o vice-prefeito.

