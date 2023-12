Portelão recebe jogo 'Anos Dourados do Futebol de Salão' nesta quarta-feira

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebe nesta quarta-feira (20/12), às 19 horas, o evento “Anos Dourados do Futebol de Salão”, idealizado pelo inventor do futetênis, Oscar de Oliveira. A iniciativa é incentivada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e entre as participações confirmadas está a de Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O evento tem o apoio da Liga Suzanense de Futebol de Salão e será um jogo festivo que contará com regras antigas da modalidade e bolas utilizadas nas décadas de 1970 e 1980. A partida será antecedida por outro confronto entre o time campeão dos Jogos Escolares de Suzano de 1977 e o Combinado dos Anos Dourados. A entrada para assistir aos jogos é gratuita e as inscrições para participar das partidas já foram encerradas.

“Estou feliz com a adesão ao evento. Não tenho dúvida de que muita gente vai comparecer para acompanhar esse jogo, que contará com pessoas muito importantes que ajudaram a construir a história da nossa cidade", declarou o idealizador da partida, Oscar de Oliveira.

“É um evento que só valoriza nossa cidade e nos sentimos muito honrados em recebê-lo no Portelão. Com ele, Oscar de Oliveira enaltece a história do futebol de salão e as regras que conduziram este esporte até os dias atuais. Parabéns a ele e a todos que aceitaram participar”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, local onde será realizada a atividade, fica na rua Barão de Jaceguai, 375, região central de Suzano.