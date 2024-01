Posse do Condemat conta com presença de Kassab

A nova diretoria do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê tomou posse nesta terça-feira (2) e contou com a presença do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab.

"A formação de um consórcio dá mais legitimidade para as demandas e também oferece maior poder político. Quero que a minha presença aqui seja entendida como a presença do Governo do Estado de São Paulo e do próprio governador Tarcísio, que quer trabalhar junto com vocês".

O Condemat será presidido por Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis. O vice-presidente é Rodrigo Ashiuchi.