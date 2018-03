Postes de energia elétrica ‘dentro de rio’ trazem transtornos a moradores

Dois postes de iluminação pública, que estão praticamente dentro de um córrego localizado na Rua Perimetral, atrás da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Adélia de Lima Franco, no Jardim Amazonas, têm gerado medo e risco de vida aos moradores locais.

O motivo é a posição das estacas de luz, que estão tortas e prestes a cair. O drama é vivido há três anos. A EDP São Paulo informou que enviará técnicos ao local para verificar a situação.

De acordo com a população, os postes chegaram a ser reforçados há um ano por equipes da EDP São Paulo, que é responsável pelo serviço. Porém, com as fortes chuvas e consequentemente o aumento do nível de água do rio, o trabalho cedeu. Assim, o problema voltou a preocupar. Eles ainda disseram que há cerca de 20 dias, uma nova equipe foi ao local, mas por falta de equipamento adequado para a ocasião não conseguiram realizar a manutenção.

O operador de máquina Geraldo da Silva Santana mora em frente a um dos postes e disse que tem medo da eletricidade. "O risco maior é de tombar e os fios de alta tensão ficar espalhado e próximo a água. Pessoas podem ficar gravemente feridas, o que pode ser evitável, já que alertamos sobre o problema antes", explicou.

Já o aposentado Osmilton Gonçalves, que mora no bairro há 22 anos, contou que a falta de manutenção no local também contribui para que as estacas de luz possam cair. "Além do rio, tem esse mato alto no entorno dele que prejudica ainda mais situação. O solo fica com terra e amolece mais onde o poste está fixado", argumentou.

Por outro lado, o autônomo Nelson Santos comentou sobre o cenário geral do local. "Uma visão feia que temos. Uma visita chegar na sua casa e ver uma situação como essa não fica legal. O rio chega a transbordar e o poste está quase caindo na nossa cabeça", completou.

O morador do bairro de Palmeiras, Ronaldo Aparecido de Souza, mais conhecido como Ronaldo Rocha, chegou a protocolar um pedido de manutenção dos postes na EDP, porém nada foi feito até o momento. “Disseram que iriam até o local em quatro horas. Estamos esperando até hoje. É um caso de urgência”.

Prefeitura

Em relação à falta de manutenção, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que as equipes estão atuando em todo o município na área da limpeza - principalmente nesta época do ano, com muita chuva, que ocasiona o crescimento rápido do mato. Atualmente, o trabalho está focado na região do Boa Vista.

Segundo a pasta, são mais de 200 bairros no município, mas a área do Jardim Amazonas já está incluída no cronograma de serviços.