Posto de Coleta de Leite Humano de Suzano registra aumento de 45% no estoque

Na Semana Mundial de Aleitamento Materno, comemorado neste mês que é conhecido como Agosto Dourado, o Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) de Suzano informou que beneficiou 30 recém-nascidos internados na Santa Casa de Misericórdia em julho. Isso só foi possível por causa das doações realizadas pelas mães cadastradas, que, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), ampliaram o estoque em 45%.

Segundo dados do setor, a coleta passou de 79 litros de leite humano em junho para 115 litros em julho. Atualmente, há 89 doadoras e foram realizadas ainda 120 visitas domiciliares, de acordo com a Santa Casa, responsável pela gerência do PCLH.

Por causa da pandemia, neste ano não haverá ação externa, mas no dia 28 de agosto (sexta-feira) será realizada uma ação com as gestantes internadas com o intuito de destacar a importância da data. Estão previstas uma roda de conversa sobre o aleitamento materno e distribuição de lembranças e certificados para as doadoras. Os detalhes ainda estão sendo definidos.

É importante ressaltar que em Suzano as captações de leite materno estão ocorrendo normalmente, com todas as medidas de prevenção à Covid-19. São realizados o cadastro e a coleta domiciliar. A mãe que tiver interesse em ser uma doadora pode entrar em contato pelo telefone (11) 4745-3333, ramal 3379.

Conscientização

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, devido à pandemia da Covid-19, não houve adesão à campanha Agosto Dourado com as ações comumente realizadas em anos anteriores, porém o acolhimento e as orientações às mães sobre o tema seguem normalmente.

Um exemplo é a Unidade de Saúde da Família (USF) Recanto São José, no distrito de Palmeiras, que está promovendo conscientização sobre a importância da amamentação às gestantes que estão prestes a ganhar o bebê e às mães que comparecem à primeira consulta.

O tema abordado durante os atendimentos é “Quando o Amor Transborda em Forma de Alimento”. Ao saírem, as mães recebem uma lembrança personalizada e um chaveiro de fuxico feito pela equipe do posto.

“O leite materno é um alimento completo, vivo e ativo, que vale ouro porque contém os nutrientes necessários ao bebê em todas as suas fases de crescimento, além de fornecer anticorpos, favorecendo a imunidade e fortalecendo o vínculo entre mãe e filho”, disse a enfermeira gerente Letícia Paranhos.

A paciente Júlia Luana dos Santos, mãe de Victor, de dois meses, aprovou a iniciativa. “Para mim, essa ação é de extrema importância, pois por meio da informação hoje amamento meu filho, que tem se desenvolvido muito bem, garantindo que ele tenha uma boa imunidade”, frisou.

“As gestantes pacientes da rede municipal recebem todas as orientações sobre o tema desde o pré-natal. Já faz parte da nossa rotina, seguindo o programa de humanização até o nascimento. Infelizmente, neste ano não haverá ações externas e nem em grupo, pois devemos proteger a todos neste momento delicado que estamos vivendo”, relatou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon.