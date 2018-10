Posto de coleta recebe embalagens de agrotóxicos nesta quinta-feira

Produtores rurais de Suzano poderão dispensar embalagens vazias de agrotóxicos em um posto de coleta que será montado especificamente para esta finalidade, nesta quinta-feira (18), na Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras. A ação, que é gratuita, será realizada das 8h30 às 14h30, nas dependências da Associação Cultural Fukuhaku, que fica na estrada Keida Harada, 21. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Diretoria Municipal de Agricultura, o Sindicato Rural de Suzano e a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp).

Para participar, basta comparecer ao endereço com os materiais que serão entregues dentro do horário determinado. No local, representantes da Adiaesp estarão responsáveis por coletar, identificar, separar e armazenar corretamente as embalagens. Na sequência, cada agricultor que fizer a entrega pegará um comprovante. Tudo o que for recolhido será transportado até a central de recebimento da entidade pelo Sindicato Rural de Suzano. À Diretoria Municipal de Agricultura coube garantir a infraestrutura necessária e promover a divulgação.

A legislação ambiental estabelece que, todos os produtores rurais têm até um ano para dar a destinação correta a embalagens vazias. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o descarte irregular de recipientes de agrotóxicos pode gerar multa que varia de R$ 159 a R$ 15,9 mil. Por esse motivo, o posto de coleta acaba sendo uma opção interessante para os agricultores, já que a central de recebimento mais próxima está localizada em Biritiba Mirim.