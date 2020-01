Posto de saúde da Vila Amorim será inaugurado em fevereiro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou ontem as obras do posto de Saúde da Vila Amorim, que está em sua fase final. Com previsão de inauguração para fevereiro deste ano, o espaço vai contar com médicos, enfermeiros e consultórios odontológicos.

Localizado na rua Professor Jeremia – na Praça da Bíblia –, em uma área de 1,2 mil metros quadrados, o novo equipamento conta com mais de 20 ambientes, como consultórios, setor de recepção e arquivo, sala de vacinas, medicação, dispensário de medicamentos, Central de Material Esterilizado (CME), entre outros. O espaço ainda é acessível e sustentável, por meio do reuso de águas pluviais.

Segundo o diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteo, as obras do posto de saúde estavam paralisadas e foram retomadas em abril de 2017 pela atual gestão. “De lá para cá, foram realizados serviços de troca de solo, estancamento, alvenaria, lajes e o acabamento interno e externo. Agora, o local recebe pintura, identidade visual e mobiliário”, explicou Matteo.

O investimento na obra foi de aproximadamente R$ 1,2 milhão, sendo R$ 733 mil provenientes de emendas parlamentares e o restante coberto pela administração municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o horário de funcionamento deverá seguir o de outras unidades, das 7 às 17 horas. O local contará com equipe formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e dentistas.

Para o chefe do Executivo suzanense, a nova unidade significa um avanço para a Saúde municipal e mais facilidade aos moradores da Vila Amorim e região. “Tenho certeza que este será um posto modelo, adequado às demandas e moderno. É um espaço grande, com diferentes ambientes, banheiros acessíveis e até consultórios odontológicos. Sem dúvida, a região da Vila Amorim estará muito bem atendida”, concluiu.