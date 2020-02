Posto Digital do INSS terá serviço de aposentadoria

O Posto Digital do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Suzano vai oferecer serviço de aposentadoria. A informação foi divulgada pelo coordenador do Sindicato dos Aposentados de Suzano, Alcides Paulo, um dos responsáveis pelo posto. O polo foi inaugurado na última quarta-feira (19) em um evento organizado pelas lideranças sindicais da região.

Segundo o coordenador, o pedido de aposentadoria poderá ser feito por idade, tempo de contribuição e especial (benefício concedido ao contribuinte que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde). Além da aposentadoria, outros serviços podem ser realizados no posto, como pensão por morte previdenciária, auxílio reclusão, salário maternidade, cópia de processo, extrato previdenciário, revisão de benefícios e recurso da JRPS (Junta de Recursos da Previdência Social). O único serviço que não vai ser prestado é o de pensão por auxílio doença, pois o posto não conta com um médico para realizar a perícia e emitir os laudos comprobatórios. Além disso, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) também não será feito pela unidade. Todos os pedidos serão analisados com ajuda de advogados que prestarão auxílio aos funcionários do posto. Para Paulo, a inauguração posto digital vai ajudar a diminuir as filas na agência do INSS da cidade. "Vai ajudar bastante os moradores daqui da região, e também vai desafogar a agência que nós temos na cidade".

Em nota, o INSS disse que está firmando Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com diversas entidades no país e que a abertura do posto em Suzano foi realizada através de um desses acordos com o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi) e o INSS. De acordo com a nota, com "os Acordos de Cooperação Técnica, as empresas, associações e institutos parceiros do INSS passam a ser atendidos por centrais de análise do INSS. Depois de firmada a parceria, o INSS faz treinamento com os funcionários da entidade e, em seguida, a entidade pode enviar por meio digital a documentação de seus empregados, filiados ou associados."

Ainda de acordo com o INSS, o acordo com o Sindinapi foi assinado ano passado e permite que o sindicato envie ao instituto os pedidos de serviços, como a aposentadoria, e reiterou que essa parceria permite a emissão de extratos previdenciários.