Posto do antigo Ministério do Trabalho descarta fechamento

O Posto do antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) negou o fechamento da unidade em Suzano e informou que os atendimentos seguem normalmente na sede, sem risco de serem interrompidos. O assunto veio à tona após a entrevista do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites, no programa "DS Entrevista".

Benites comentou durante o bate-papo que teme o fechamento do Posto de Trabalho por conta da diminuição da contratação de fiscais do trabalho no município. O MTE explica que a contratação é feita mediante concurso público, que no momento não está prevista para acontecer.

"Nós temos atualmente 13 fiscais trabalhando no posto de Suzano. Como no momento não há concursos previstos, não estamos contratando. Os funcionários trabalham normalmente atendendo as denúncias e seguindo com o procedimento de trabalho", conta o auditor fiscal, José Luiz Lázaro.

De acordo com Lázaro, a principal atividade da unidade é referente ao seguro desemprego e que por esse motivo o fechamento do Posto é inviável. "Entendo que por ser começo de novo governo, as dúvidas surgem, mas não iremos fechar, principalmente pelo motivo de fiscalização", salienta.

A chefe do Posto, Kássia Yumi, explica que a unidade não fica dependente das fiscalizações, uma vez que o Posto de Trabalho de Guarulhos tem autonomia dos casos denunciados.

"Recebemos a denuncia e encaminhamos para Guarulhos. A fiscalização é feita por lá, nós só repassamos os casos. Se algum for na região, nossos fiscais irão verificar. As principais demandas daqui são com os trabalhadores", esclarece.