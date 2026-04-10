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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Suzano

Posto Itinerante de Atendimento marca presença no Suzano Music Festival

Para o coordenador de comunicação da concessionária, Fábio Loiola, é importante estar presente no aniversário da cidade

10 abril 2026 - 13h47Por da Reportagem Local
Para o coordenador de comunicação da concessionária, Fábio Loiola, é importante estar presente no aniversário da cidadePara o coordenador de comunicação da concessionária, Fábio Loiola, é importante estar presente no aniversário da cidade - (Foto: Divulgação)

Para fortalecer o diálogo com a comunidade, a concessionária SPMAR marcou presença no Suzano Music Festival com plantão de dúvidas exclusivo na última quinta-feira (9). O Posto itinerante de Atendimento permitiu que os moradores conhecessem as fases e os benefícios do Complexo Viário do Alto Tietê durante o primeiro dia de evento que celebra 77 anos do munícipio.

A equipe conversou com o público na entrada da festividade e apresentou a localização exata das intervenções, o fluxo das obras e o desenvolvimento da região por meio de materiais informativos. A iniciativa faz parte de um cronograma de ações que a SPMAR vem realizando em grandes eventos regionais. 

Para o coordenador de comunicação da concessionária, Fábio Loiola, é importante estar presente no aniversário da cidade. “A mudança da região se faz com a participação de quem vive nela. Levamos para Suzano a oportunidade do cidadão compreender a importância do Complexo Viário do Alto Tietê e como ele será um divisor de águas na rotina local". 

O Complexo Viário do Alto Tietê interligará o município ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com o objetivo de otimizar o trânsito e melhorar a qualidade de vida de mais de 1,6 milhão de habitantes.

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