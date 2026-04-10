Posto Itinerante de Atendimento marca presença no Suzano Music Festival

Para fortalecer o diálogo com a comunidade, a concessionária SPMAR marcou presença no Suzano Music Festival com plantão de dúvidas exclusivo na última quinta-feira (9). O Posto itinerante de Atendimento permitiu que os moradores conhecessem as fases e os benefícios do Complexo Viário do Alto Tietê durante o primeiro dia de evento que celebra 77 anos do munícipio.

A equipe conversou com o público na entrada da festividade e apresentou a localização exata das intervenções, o fluxo das obras e o desenvolvimento da região por meio de materiais informativos. A iniciativa faz parte de um cronograma de ações que a SPMAR vem realizando em grandes eventos regionais.

Para o coordenador de comunicação da concessionária, Fábio Loiola, é importante estar presente no aniversário da cidade. “A mudança da região se faz com a participação de quem vive nela. Levamos para Suzano a oportunidade do cidadão compreender a importância do Complexo Viário do Alto Tietê e como ele será um divisor de águas na rotina local".

O Complexo Viário do Alto Tietê interligará o município ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com o objetivo de otimizar o trânsito e melhorar a qualidade de vida de mais de 1,6 milhão de habitantes.