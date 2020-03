Posto itinerante emite cartão BOM no Terminal Norte

Um posto itinerante da Autopass, administradora do cartão Bilhete de Ônibus Metropolitano (BOM) está atendendo a população de Suzano ao lado do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos, o Terminal Norte. A equipe está à disposição do público para esclarecer eventuais dúvidas relacionadas ao serviço. E também está pronta para emitir, de forma gratuita, a primeira via do cartão BOM Comum.

O atendimento concede assistência rápida, dinâmica e sem burocracia ao cidadão, e possibilita que ele utilize o serviço para locomover-se pelo transporte público com mais facilidade.

“Inclusive, com o cartão BOM, e só com ele, o passageiro passa a usufruir também da integração tarifária entre os ônibus municipais de Suzano, permitindo que utilize mais de um coletivo, no mesmo sentido de direção, com o pagamento de uma única tarifa em qualquer ponto da cidade. Além disso, dá direito à redução no valor da tarifa sempre que integrar entre coletivo de linha intermunicipal e trem, e vice-versa, em um período de até duas horas”, informou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 6 às 13 horas. O Terminal Norte está localizado na avenida Jorge Bey Maluf, s/n, na Vila Theodoro.