Posto Itinerante leva informação e tira dúvidas sobre obras do Complexo Viário do Alto Tietê

Para facilitar o acesso às informações sobre as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, a Concessionária SPMAR lançou um Posto Itinerante de Atendimento para acolher os moradores da região de forma estratégica, oferecendo apoio e aproximação direta com a comunidade. A ação é uma das novidades do empreendimento rodoviário que promete transformar a mobilidade urbana e a logística regional.

De segunda a sexta-feira, a equipe de comunicação estará posicionada em pontos estratégicos de fácil acesso, como supermercados, atacadistas, postos de gasolina, pontos de ônibus e praças públicas, nas cidades de Poá e Suzano. O morador terá todo o acolhimento necessário para mitigar dúvidas e receber orientações, já que as intervenções representam uma mudança significativa na região e visam solucionar o histórico problema de congestionamento na divisa entre os municípios.

No local, haverá um espaço reservado para o atendimento, com uma tenda personalizada, materiais informativos e acomodação aos usuários. Panfletos didáticos esclarecem os questionamentos mais relevantes da obra, destacam os novos acessos das ruas e avenidas e oferecem suporte pelos canais oficiais de atendimento. Além disso, os munícipes podem acessar o mapa da obra e conferir o projeto final por meio de um vídeo explicativo.

De acordo com o gerente de comunicação e ouvidoria da SPMAR, Fabio Loiola, a iniciativa permite agilidade, eficiência e transparência na comunicação com a população. “O ‘Posto Itinerante’ foi criado para garantir escuta ativa e acesso qualificado à informação. Entendemos que uma obra desse porte impacta diretamente a rotina da população, por isso é fundamental estarmos presentes no território, orientando os munícipes e fortalecendo o diálogo com a comunidade de forma clara e eficiente”, afirma.

Nesta semana, a ação ocorre na cidade de Suzano, no posto de combustível ALE, localizado na Rua Norma Favale, na Vila Maria de Maggi. O cronograma de operações do “Posto Itinerante Atendimento” será disponibilizado mensalmente no site oficial do Complexo Viário do Alto Tietê: www.spmar.com.br/web//complexo-viario-do-alto-tiete/posto-itinerante/.



IMPACTO DA OBRA

O Complexo Viário do Alto Tietê prevê a implantação de uma marginal paralela à pista externa do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com extensão de 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Tietê.

Em Suzano, serão implantadas duas novas alças de acesso da Rodovia Henrique Eroles ao Rodoanel e um novo acesso com dois viadutos para ligação do Rodoanel a Suzano, via Avenida Brasil, incluindo a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel. Na cidade de Poá, está prevista a construção de dois viadutos de acesso do Rodoanel ao Alto Tietê: o primeiro sobre o Rodoanel, e o segundo na lateral da pista interna do Rodoanel. A rotatória de acesso ao município será remodelada juntamente com a adequação das vias locais.

Além de Poá e Suzano, as obras impactarão diretamente na melhoria viária dos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, beneficiando no dia a dia a todos os 1,6 milhão de moradores dos municípios do Alto Tietê com a redução no tempo de deslocamento.