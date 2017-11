Posto volante fará coletas para exame que diagnostica alterações na próstata em Suzano

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar neste sábado (18) uma ação no Largo da Feira, na Rua Benjamin Constant, 1.930, no centro, destinada ao público masculino. Agentes da pasta estarão em um posto volante no local com o objetivo de coletar amostras de sangue para realização de exames de PSA, que podem diagnosticar alterações na próstata. A iniciativa faz parte da programação da Prefeitura de Suzano referente à campanha de conscientização Novembro Azul.

Esse tipo de exame é realizado normalmente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, mas sua importância é reforçada justamente neste mês, internacionalmente dedicado à saúde do homem. A ação será realizada das 7h30 às 11h30, durante a feira livre que acontece ali aos sábados. A intenção é justamente divulgar a necessidade de prevenção contra o câncer de próstata e conseguir atender o grande público que passa pelo local, em especial homens acima de 45 anos.

Trata-se de uma coleta simples de sangue. Em seguida, as amostras são encaminhadas para o Laboratório Municipal. O resultado será enviado ao posto de saúde mais próximo do paciente para que seja retirado em data a ser informada no local. A partir do exame é possível diagnosticar alterações na próstata, como prostatite, hipertrofia benigna ou câncer, por exemplo. No mês de dezembro, também está previsto um mutirão para o acolhimento de casos de exames alterados.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, a conscientização sobre a importância do diagnóstico preventivo é fundamental. “Realizamos o exame o ano todo nos postos de saúde, mas nosso objetivo é reforçar a importância dele para o público masculino no Novembro Azul. Essa ação no Largo da Feira é uma oportunidade para aqueles homens que não têm tempo de se deslocar até uma UBS durante a semana”, destacou o chefe da pasta.