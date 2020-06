Postos de combustíveis de Suzano esperam melhora com reabertura do comércio

O aumento no movimento de pessoas pela reabertura do comércio em Suzano poderá beneficiar os postos de combustíveis, que têm sofrido com o fluxo de veículos.

Relatos de gerentes e funcionários destes locais apontam que a quantidade de veículos reduziu drasticamente desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Houve variação no movimento, conforme a data e o local do posto. Porém, em algumas unidades, o fluxo de veículos chegou a cair 80% nos primeiros dias de pandemia. A situação melhorou com o passar dos dias, mas ainda está longe do normal.

Ivanildo dos Santos é gerente do posto Vale Mais. Mesmo com reabertura do comércio em Suzano no Dia dos Namorados, o movimento no posto foi baixo durante o dia. Ainda assim, ele mantém esperanças.

“A expectativa é de que melhore logo e que tudo volte ao normal. Já melhorou um pouco porque no início caiu bastante o movimento. Aí depois de uns 20 dias de pandemia, mais pessoas apareceram aqui, e assim permaneceu. No entanto, ainda está abaixo do normal”, conta.

“Creio e esperamos que melhore, mas só o tempo vai dizer. Seguimos trabalhando direto, mas acho que o movimento caiu uns 30%”, estima Maria Aparecida, caixa do Auto Posto Gran Suzano I.

Jonathas Ferreira é gerente do posto Shell, que fica na Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66). Ele afirma que a circulação de carros na unidade está aumentando aos poucos, por conta das frequentes mudanças de regras impostas pelo governo.

“Esperamos que melhore o movimento do posto e da economia de uma forma geral, e que tudo volte ao normal. Há um crescimento gradativo por conta das mudanças do governo. Aos poucos estamos voltando, e isso é bom”, afirmou.

Preços

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina em Suzano é de R$ 3,77. Mesmo assim, é possível encontrar o combustível por R$ 3,29 e R$ 3,99 na cidade.

Já o etanol custa, em média, R$ 2,58 na cidade. Em alguns locais, o valor chega a R$ 2,09 e em outros, a R$ 2,79.

O diesel comum varia entre R$ 2,94 e R$ 3,09, com valor médio de R$ 3,04 na cidade. Já o diesel S10 custa, em média, R$ 3,15, com variação entre R$ 2,79 e R$ 3,29. Tanto na pesquisa para etanol quanto para gasolina, foram averiguados preços de 14 postos pela ANP. O levantamento vale entre os dias 31 de maio e 06 de junho.

Pelo mesmo período, o levantamento do diesel comum foi feito em quatro postos, enquanto o do diesel S10, em 12 locais diferentes.