Postos de saúde de Suzano contarão com mais doses da vacina contra a gripe nesta 4ª

Todos os 23 postos de saúde de Suzano contarão com novas doses da vacina contra a gripe nesta quarta-feira (1°). Foram enviadas outras 5 mil unidades pelo governo do Estado. Até o momento, mais de 28 mil pessoas já foram atendidas no município.

Com a chegada da nova remessa, os cidadãos que integram os grupos prioritários desta fase da campanha, que são aqueles com 60 anos ou mais e profissionais da saúde, podem buscar a imunização, a partir das 8 horas, se ainda não o fizeram. É necessário apresentar documento pessoal com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

A previsão é de que com essas novas doses a cobertura da atual etapa possa estar próxima de ser atingida no município. “Das 84 mil pessoas que compõem o público-alvo na cidade, 23 mil são idosos, e estimamos que os profissionais da saúde (pública e privada) somem 10 mil pessoas”, explicou o secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon.

Ele destacou a iniciativa da administração de realizar o sistema drive-thru em duas datas na semana passada, que rendeu a aplicação de mais de 2 mil doses. “Agora, os lotes serão colocados à disposição exclusivamente nos postos de saúde, a fim de aumentar a oportunidade de vacinação em todos os cantos da cidade. Ainda assim, já vamos solicitar à Secretaria de Estado da Saúde a vinda de mais doses”, ressaltou.

O chefe da pasta lembrou que continuam sendo tomados os cuidados na campanha para não se ampliar os riscos de exposição das pessoas ao novo coronavírus (Covid-19) em tempos de quarentena e distanciamento social. Entre eles está a presença de tendas para vacinação contra a gripe na parte externa das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) ou no mínimo a disponibilidade de estruturas vizinhas para evitar o contato do público-alvo com os pacientes dos postos.

Além disso, a Vigilância Epidemiológica também vem promovendo a imunização em casas asilares e em outros locais com idosos acamados.

Influenza

Embora não impeça a contaminação pelo Covid-19, a vacina previne contra três tipos de Influenza (H1N1, H3N2 e B) e evita uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria um eventual ataque da doença. Caso a pessoa apresente sintomas característicos de uma gripe mesmo já tendo recebido a dose, o médico pode focar mais no diagnóstico e direcionar melhor o tratamento.

Após a primeira fase, a campanha será direcionada aos educadores, indivíduos com doenças crônicas, agentes penitenciários e profissionais das forças de segurança e de salvamento, a partir de 16 de abril.