Postos de saúde de Suzano iniciam triagem na porta de entrada

Os 23 postos de saúde de Suzano contam agora com profissionais realizando triagem na porta de entrada. O objetivo é detectar se algum paciente está com sintomas parecidos aos do novo coronavírus, a fim de direcioná-lo ao atendimento correto sem colocar em risco a saúde das demais pessoas presentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O DS foi até as UBSs do Jardim Revista e do Jardim Suzanópolis, para entender melhor como é feito esse atendimento inicial. Uma mesa contendo uma caixa com máscara cirúrgica, um frasco de álcool em gel e informes foi posicionada do lado de dentro da porta de entrada das duas unidades. Logo na chegada, os pacientes justificam o motivo de estarem no local. Assim, eles são direcionados ao atendimento correto.

Além disso, a reportagem - nas duas unidades de saúde consultadas - constatou que todos os funcionários, incluindo recepcionistas, usavam máscaras para proteção.

Segundo os profissionais, o movimento de pacientes está abaixo do normal nos postos. Isso porque, de acordo com os relatos, as pessoas estão assustadas com a doença. Por volta das 10h40, na UBS do Jardim Suzanópolis, por exemplo, a reportagem flagrou apenas uma pessoa sendo atendida. A maioria está indo ao local apenas para pegar informações referentes ao coronavírus.

O cenário é parecido na unidade do Jardim Revista. Informes foram distribuídos no entorno, a fim de conscientizar a população de que é importante que as pessoas se mantenham dentro de suas casas. Isso reduziu drasticamente o número de pacientes no posto.

Dentro das unidades

Houve mudança também dentro das unidades de saúde. As cadeiras do hall de entrada dos dois postos agora estão dispostas a um metro de distância umas das outras. Uma sala também foi reservada em cada posto para receber pacientes com sintomas da doença. Ela fica isolada e com as portas fechadas.

“Vim buscar o remédio do meu avô e achei interessante a ideia. Evita o contato caso alguém esteja com a doença”, conta a dona de casa Karina Maira, 23.

Alterópolis

O DS também passou pela Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Alterópolis e constatou que, apesar de profissionais parados na porta, assim como nas outras unidades, a situação no Alterópolis chamou a atenção pela falta de cuidado. Enquanto alguns funcionários chamavam senhas, cerca de 10 pacientes (inclusive idosos) aguardavam do lado externo do prédio, porém para dentro do portão, sem respeitarem qualquer distância que possa reduzir o risco de uma possível contaminação.