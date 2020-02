Postos de Saúde vão receber beneficiários do Bolsa Família

As Secretarias de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano convocam todos os beneficiários do programa federal Bolsa Família para a pesagem semestral obrigatória para a atualização do cadastro, que será realizada em março.

Ao todo, são esperadas 18.472 pessoas. Elas devem comparecer a partir de 2 de março a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Os beneficiários devem apresentar documento de identidade com foto e carteira de vacinação em dia. Todos os procedimentos são lançados no sistema “eSUS”, do governo federal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a atualização é realizada semestralmente e caso os munícipes que estão inscritos no programa não possam comparecer para realizar a pesagem, o trabalho poderá ser feito fora do período de convocação. No entanto, a atualização é fundamental para que não venha a ocorrer qualquer tipo de atraso ou suspensão na concessão do benefício mensal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2095 ou nas unidades de referência.

O programa de transferência direta de renda com condicionantes Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo federal, unindo os programas Bolsa Escola, Auxílio Gás, Cartão Alimentação e Bolsa Alimentação. Tem como objetivos combater a fome e a pobreza e promover a segurança alimentar e nutricional, retirando famílias da vulnerabilidade social pela transferência de renda. O programa também tem como meta reforçar o acesso aos direitos básicos e serviços de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar.