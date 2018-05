Postos de Suzano devem ficar sem combustíveis a partir desta quinta-feira

Os combustíveis nos postos de Suzano devem acabar entre esta quinta-feira (24) e sexta-feira (25) devido ao protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel que acontecem em todo o País. De acordo com gerentes, ainda não há previsão de novos abastecimentos. Motoristas estão preocupados como vão lhe dar com a situação.

O responsável por um posto localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, João Oliveira Rios, disse que os combustíveis irão acabar dependendo de como for à demanda de hoje. Até a tarde de ontem, o estabelecimento tinha apenas 60 mil litros de álcool e 50 mil litros de gasolina, o que duraria até no máximo amanhã de manhã. "Complicado. Estamos tentando trazer os caminhões, mas não estamos conseguindo", lamentou.

A mesma situação vive a gerente Regina Gomes, que trabalha em um posto no bairro Parque Santa Rosa. Caso acabem os combustíveis, ela disse que terá muitos prejuízos. "Nossos caminhões ficaram travados e estamos trabalhando no limite. O combustível vai acabar. Para se ter ideia de como atendemos os motoristas, abastecemos todos os dias o posto. Entre os prejuízos que teremos será a falta de serviço e ter que pagar o dia dos funcionários".

O frentista de um posto do bairro Chácara Casa Blanca, Rafael Marques, falou que também está com receio de acabarem os combustíveis. "Vai acabar hoje. Provavelmente a gasolina e o álcool vão primeiro".

Já a frentista caixa de um posto no bairro Casa Blanca, Alessandra Feraci, ressaltou que muitos motoristas estão questionando sobre a situação. "Os clientes vem abastecer e perguntam se vai acabar realmente. A única coisa que sabemos é que o último abastecimento ocorreu antes desse protesto dos caminhoneiros".