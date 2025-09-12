Postos organizam ações de acolhimento com Liang Gong

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou as ações de valorização da vida com uma atividade especial realizada nesta sexta-feira (12/09) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Monte Cristo e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Eduardo Nakamura, do Miguel Badra Baixo, e Maria Inês Pinto dos Santos, do Jardim Revista, quando foram promovidas orientações sobre a importância do diálogo para quem precisa compartilhar suas emoções e da escuta genuína para quem busca ajudar parentes e amigos.

Na oportunidade, também foi proporcionada para os munícipes que estavam nesses locais um momento de integração social com a prática do Liang Gong, para promoção da saúde, tanto física quanto mental. O grupo de participantes trouxe como proposta o fortalecimento de laços de amizade e de relaxamento a partir do convívio coletivo e dos movimentos suaves que propiciam o bem-estar.

O foco deste trabalho é reforçar que o diálogo é uma ferramenta poderosa para acolher quem sofre em silêncio, mostrando a importância de se falar abertamente sobre os sentimentos e as experiências que estão sendo vividas.

Neste contexto, a Saúde busca informar a população sobre os aspectos que devem ser discutidos em relação à saúde mental, para que todos possam saber identificar quem está precisando de suporte. Assim, as orientações foram passadas no sentido de mostrar como é possível ajudar o próximo ao demonstrar empatia e disponibilidade.

No fim do mês passado, a cidade de Suzano já havia sediado uma atividade regional voltada a essa temática, quando também foi abordado o exercício de escuta ativa a partir da apresentação de conceitos e condutas referentes ao manejo dos casos relacionados à saúde mental. Ainda foram compartilhados conhecimentos sobre os fatores de risco e os sinais que devem ser observados em relação à comunicação verbal e não-verbal.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a iniciativa se alinha à proposta da pasta de proporcionar o acolhimento que se faz necessário para todos que precisam de ajuda. “Temos uma rede de proteção robusta em nosso município, que faz um acompanhamento permanente para os casos relacionados à saúde mental. Mas aproveitamos alguns períodos específicos para reforçar esse trabalho com mais orientações sobre o tema, como é o caso deste mês de setembro”, ressaltou o titular da pasta.