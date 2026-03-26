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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Saúde

Postos terão ação especial de prevenção em saúde bucal durante 'Dia D' de vacinação

Mobilização ocorre nos mesmos locais da campanha contra a gripe e inclui exames clínicos, orientações e rastreamento precoce do câncer de boca

26 março 2026 - 18h26Por da Reportagem Local
Postos terão ação especial de prevenção em saúde bucal durante 'Dia D' de vacinaçãoPostos terão ação especial de prevenção em saúde bucal durante 'Dia D' de vacinação - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá neste sábado (28/03) uma ação especial de prevenção em saúde bucal, integrada ao “Dia D” de vacinação contra a Influenza, vírus causador da gripe.

A iniciativa ocorrerá nas mesmas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) da campanha de imunização, oferecendo aos moradores a oportunidade de cuidar da saúde de forma completa, com a aplicação da vacina e a realização de exames clínicos bucais para identificação de possíveis lesões.

Durante o atendimento, todos os pacientes que comparecerem para receber a vacina serão convidados para fazer uma avaliação odontológica, realizada pelas equipes de saúde bucal. A proposta é ampliar o acesso da população ao diagnóstico precoce do câncer bucal.

A ação será realizada nos mesmos locais definidos para o ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe, que ocorrerá das 8 às 16 horas em seis UBSs: Octacílio de Carvalho Schiavi (rua Presbítero de Oliveira, 35 - Jardim Dona Benta), Esthelina Maria Barbosa (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125 - Miguel Badra Alto), Dr. Isack Oguime (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147 - Parque Maria Helena), Prefeito Alberto Nunes Martins - CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista), Professor João Olímpio Neto (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837 - Parque Residencial Casa Branca) e Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137 - Recanto Feliz); 

Além das UBSs, as ações vão ocorrer em mais três USFs e um posto itinerante, durante o mesmo horário: Onésia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 - Jardim Suzanópolis), Marcelino Maria Rodrigues (rua Antonio Inácio, 540 - Jardim Brasil), Dr. Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo) e o posto móvel que funcionará no Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que será inaugurado na mesma data, a partir das 10 horas, na estrada do Koyama, 365.

Além da ação deste sábado, a mobilização seguirá ao longo de todo o mês de abril, quando as equipes atuarão nas 24 unidades de saúde do município, intensificando os exames clínicos e promovendo palestras educativas sobre prevenção, fatores de risco e cuidados.

De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, Edimara Chiasso, a iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo. “Aproveitar o ‘Dia D’ de vacinação para oferecer também a avaliação bucal é uma estratégia importante para alcançar mais pessoas. Muitas vezes, pequenas lesões passam despercebidas e o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento e cura. Nosso objetivo é orientar, prevenir e identificar possíveis alterações de forma rápida e eficaz”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que a união das duas ações fortalece o atendimento à população e amplia o acesso aos serviços. “Estamos aproveitando essa grande mobilização da vacinação para oferecer também a prevenção em saúde bucal, garantindo um cuidado mais completo à população. É uma oportunidade importante para que as pessoas se protejam contra a gripe e, ao mesmo tempo, realizem exames que podem identificar precocemente alterações na saúde bucal”, afirmou.

Harada também destacou a importância da participação dos moradores. “A adesão da população é essencial para o sucesso das ações de prevenção. Organizamos uma estrutura com unidades fixas e postos volantes para facilitar o acesso. Convidamos todos os públicos prioritários a comparecerem e aproveitarem essa oportunidade de cuidar da saúde”, completou.

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