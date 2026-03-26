Postos terão ação especial de prevenção em saúde bucal durante 'Dia D' de vacinação

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá neste sábado (28/03) uma ação especial de prevenção em saúde bucal, integrada ao “Dia D” de vacinação contra a Influenza, vírus causador da gripe.

A iniciativa ocorrerá nas mesmas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) da campanha de imunização, oferecendo aos moradores a oportunidade de cuidar da saúde de forma completa, com a aplicação da vacina e a realização de exames clínicos bucais para identificação de possíveis lesões.

Durante o atendimento, todos os pacientes que comparecerem para receber a vacina serão convidados para fazer uma avaliação odontológica, realizada pelas equipes de saúde bucal. A proposta é ampliar o acesso da população ao diagnóstico precoce do câncer bucal.

A ação será realizada nos mesmos locais definidos para o ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe, que ocorrerá das 8 às 16 horas em seis UBSs: Octacílio de Carvalho Schiavi (rua Presbítero de Oliveira, 35 - Jardim Dona Benta), Esthelina Maria Barbosa (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125 - Miguel Badra Alto), Dr. Isack Oguime (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147 - Parque Maria Helena), Prefeito Alberto Nunes Martins - CS II (avenida Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista), Professor João Olímpio Neto (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837 - Parque Residencial Casa Branca) e Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137 - Recanto Feliz);

Além das UBSs, as ações vão ocorrer em mais três USFs e um posto itinerante, durante o mesmo horário: Onésia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 - Jardim Suzanópolis), Marcelino Maria Rodrigues (rua Antonio Inácio, 540 - Jardim Brasil), Dr. Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo) e o posto móvel que funcionará no Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que será inaugurado na mesma data, a partir das 10 horas, na estrada do Koyama, 365.

Além da ação deste sábado, a mobilização seguirá ao longo de todo o mês de abril, quando as equipes atuarão nas 24 unidades de saúde do município, intensificando os exames clínicos e promovendo palestras educativas sobre prevenção, fatores de risco e cuidados.

De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal, Edimara Chiasso, a iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo. “Aproveitar o ‘Dia D’ de vacinação para oferecer também a avaliação bucal é uma estratégia importante para alcançar mais pessoas. Muitas vezes, pequenas lesões passam despercebidas e o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento e cura. Nosso objetivo é orientar, prevenir e identificar possíveis alterações de forma rápida e eficaz”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que a união das duas ações fortalece o atendimento à população e amplia o acesso aos serviços. “Estamos aproveitando essa grande mobilização da vacinação para oferecer também a prevenção em saúde bucal, garantindo um cuidado mais completo à população. É uma oportunidade importante para que as pessoas se protejam contra a gripe e, ao mesmo tempo, realizem exames que podem identificar precocemente alterações na saúde bucal”, afirmou.

Harada também destacou a importância da participação dos moradores. “A adesão da população é essencial para o sucesso das ações de prevenção. Organizamos uma estrutura com unidades fixas e postos volantes para facilitar o acesso. Convidamos todos os públicos prioritários a comparecerem e aproveitarem essa oportunidade de cuidar da saúde”, completou.