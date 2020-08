Poupatempo de Suzano fará mutirão para emissão de RG

O cidadão que precisa do RG com urgência terá mais opções de atendimento para realizar sua solicitação. Dez, dos doze postos do Poupatempo, que reabrem para atendimentos presenciais na próxima quarta-feira, dia 26, vão começar a atender antes quem precisa exclusivamente do documento.

O mutirão do RG está sendo ampliado e além das unidades de Santo Amaro, Lapa e Cidade Ademar, os postos Poupatempo de Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara e São Carlos também vão atender o público para solicitações exclusivas de emissão e renovação da Carteira de identidade, na segunda e terça-feira, dias 24 e 25.

O agendamento estará disponível a partir de sábado (22) e poderá ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br.

A expectativa é atender aproximadamente 4.440 pessoas, nesses dois dias de ação. Todas as medidas de segurança no atendimento para preservar a saúde dos colaboradores e da população serão adotadas, como medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel no acesso aos postos. Lembrando que o uso de máscaras de proteção é obrigatório.

Para ter a solicitação atendida, o cidadão deve comparecer na unidade, na data agendada, com a Certidão de Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Mutirão

Esse é o segundo mutirão organizado pelo Poupatempo para o atendimento emergencial à população. Na última quarta-feira (19), o programa retomou as atividades presenciais, de forma gradual, em oito postos do Estado.

A Polícia Civil também prorrogou até o dia 28, o mutirão para que a população em situação de vulnerabilidade possa obter o documento de identidade, que permite o saque do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal. A ação é realizada na sede do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Após esse prazo, os atendimentos serão realizados nos postos instalados no Poupatempo.

Reabertura

A reabertura dos postos em todo o estado está sendo feita de maneira gradual, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases laranja e amarela, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Os primeiros postos Poupatempo reabertos foram Sé e Itaquera (capital), Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Santos e Guarujá (Baixada Santista), e Bauru (interior).

Na próxima quarta-feira (26), outras 12 unidades reabrem. Santo Amaro, Lapa, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, e São Carlos. Além dessas unidades, que terão mutirão para emissão do RG, o atendimento também será retomado no Poupatempo de São Vicente e Praia Grande, na quarta-feira (26).

Para evitar aglomerações, somente serviços que não podem ser realizados de forma remota serão atendidos, mediante agendamento de data e horário, como solicitação de RG e primeira via da CNH, que necessitam exclusivamente da presença do cidadão para serem concluídos. Os demais continuam mantidos de forma remota, pelo portal ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, que juntos oferecem 75 opções digitais com qualidade, segurança e comodidade, sem necessidade de sair de casa.