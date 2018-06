Poupatempo de Suzano passa a oferecer serviços do Cartão Bom nesta sexta-feira

O Poupatempo de Suzano passa a oferecer, a partir desta sexta-feira (15), os serviços do Cartão Bom. A unidade suzanense será a única da região a ter um posto de atendimento. O público poderá solicitar 1ª via do cartão (normal e especial - para idosos e deficientes), emissão de 2ª via, além de consultar e recaregar crédito.

Segundo o diretor do Poupatempo, Marcos Souto, a estimativa inicial é a de que, em média, 300 a 500 passem pelo local. Para ele, a vinda deste serviço beneficiará diretamente a população do Alto Tietê, já que a unidade mais próxima é em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. "Atenderemos oito municípios da região. Anteriormente, a pessoa tinha que ir para Capital, mas, agora, irá poder ter todos os serviços aqui na região", frisou.

Couto, porém, falou que a única solicitação que não poderão fazer é a 1ª via do cartão de estudante. "Geralmente, o estudante tem que solicitá-lo (Cartão Bom) na unidade de ensino. Portanto, a gente só conseguirá realizar a emissão da 2ª via".

Documentos

Os interessados em obter a 1ª via do Cartão Bom (normal ou especial) deverão ter em mãos RG, CPF e comprovante de endereço. Não é necessário tirar cópia. "A emissão será feita na hora e será gratuita", explicou.

A gratuidade só não ocorrerá para 2ª via do cartão. Os usuários que perderem ou forem roubados terão de pagar uma taxa de R$ 30,50 (normal ou especial) e R$ 15,25 para escolar.