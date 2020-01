Poupatempo de Suzano realiza mais de 450 mil atendimentos em 2019

O Poupatempo de Suzano comemora sete anos de serviços oferecidos aos cidadãos nesta terça-feira, dia 7 de janeiro. Desde a inauguração, em 2013, o Posto do Governo do Estado já prestou aproximadamente 4,5 milhões de atendimentos, sendo mais de 450 mil deles no ano de 2019.

A unidade conta com atendimentos do Instituto de Identificação (IIRGD), Detran.SP, Acessa São Paulo, e-poupatempo, Sabesp, Secretaria da Fazenda, Ministério Público Estadual, Secretaria da Educação, além de um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Para melhorar ainda mais a experiência do usuário, o Poupatempo tem feito um esforço para conscientizar a população sobre as vantagens em recolher as taxas com cartão de débito. "O pagamento de taxas com cartão agiliza o atendimento, pois evita que o cidadão tenha que passar pelo processo no correspondente bancário, além de ser mais seguro do que circular com dinheiro vivo", afirma Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp, empresa do Governo do Estado que faz a gestão do Programa Poupatempo.

O Poupatempo em Suzano fica na Rua Sete de Setembro, 555 - Parque Suzano - e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Como agendar

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Para marcar gratuitamente dia e horário para ser atendido, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela);

Aplicativo no celular: SP Serviços.

Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, sete dias por semana:

De telefone fixo: (11) 4135-9700 - Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 - demais municípios do estado de SP,

De celular: (11) 4135-9700 - todos os municípios do estado de SP.