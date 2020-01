Poupatempo de Suzano recebe inscrições para novos alunos da rede estadual

O Poupatempo iniciou o processo de inscrições para os alunos interessados em ingressar na rede estadual. Em dezembro começou o processo. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação e busca ampliar a oferta de possibilidades aos cidadãos que desejam continuar os estudos.

Na rede estadual, o ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020. As inscrições para a matrícula escolar 2020 poderão ser feitas pessoalmente no Poupatempo, mediante agendamento prévio. No dia e horário marcados, os interessados devem levar ao Poupatempo o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição, o cidadão receberá um protocolo de atendimento. Com ele, será possível consultar no site da Secretaria da Educação as vagas disponibilizadas.

Para efetivar, a matrícula o estudante deverá entregar toda a documentação na escola indicada no portal.

Segundo a apuração do DS o Poupatempo está com baixa demanda de inscrições para novos alunos na rede estadual. A campanha não foi muito divulgada e por isso o baixo número de inscrições.