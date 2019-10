Poupatempo realiza inscrição de alunos para ingresso na rede estadual

O Poupatempo de Suzano realiza a inscrição de alunos que desejam ingressar na rede estadual de ensino em 2020. Durante todo o mês de outubro, as 72 unidades do Poupatempo do Estado oferecem este serviço. É uma ação em parceria com a Secretaria Estadual da Educação para promover facilidade àqueles que querem se matricular nas instituições estaduais de ensino.

Os interessados devem agendar o dia e horário por meio do portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), pelo aplicativo SP Serviços, além de totens de auto-atendimento que estão distribuídos em shoppings, supermercados, em estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e comparecerem na data e horário marcados na unidade, com a Carteira de Identidade (RG) ou certidão de nascimento e comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado. A criança não precisa comparecer.

Concluída a inscrição, o cidadão receberá protocolo de atendimento. Com ele, a partir do dia 28 de novembro, o site da Secretaria da Educação estará aberto para consulta das vagas disponibilizadas. A matrícula será efetivada somente após a entrega dos documentos na escola indicada pela Secretaria da Educação.

Todas as informações para a inscrição na rede pública de ensino estão disponibilizadas no Guia de Informações do Poupatempo, no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços.