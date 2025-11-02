Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 02 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Poupatempo realiza mais de 450 mil atendimentos presenciais na região

Suzano é a segunda cidade com maior volume no período, com 124,5 mil atendimentos

02 novembro 2025 - 13h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Realizou mais de 450 mil atendimentos presenciais no Alto Tietê entre janeiro e setembro deste anoRealizou mais de 450 mil atendimentos presenciais no Alto Tietê entre janeiro e setembro deste ano - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)
O Poupatempo realizou mais de 450 mil atendimentos presenciais no Alto Tietê entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) e contemplam as cidades da região que possuem unidades do programa.
 
Os maiores volumes de atendimentos no período foram registrados em Itaquaquecetuba, com 138,2 mil atendimentos, e Suzano, com 124,5 mil. Em seguida aparecem Mogi das Cruzes, com 87,3 mil, Ferraz de Vasconcelos (26,5 mil), Arujá (23,2 mil), Poá (20,5 mil), Santa Isabel (13,1 mil), Biritiba-Mirim (9,3 mil) e Guararema (7,2 mil).
 
Segundo a Prodesp, os números de atendimentos digitais não podem ser segmentados por município. No entanto, em todo o estado, foram realizadas 54,8 milhões de interações digitais e 13 milhões de atendimentos presenciais entre janeiro e setembro de 2025.
 
O programa, que completa 28 anos neste mês de outubro, soma 246 postos fixos e 900 totens de autoatendimento, levando cidadania e inclusão digital a mais de 640 municípios. Ao todo, são oferecidos mais de 4,2 mil serviços, presenciais e digitais, em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e inclusão social.
 
Além disso, o Poupatempo foi reconhecido nacionalmente pela qualidade do atendimento e recebeu o selo RA1000 do Reclame AQUI, distinção concedida a instituições com excelência em resposta, solução e confiança dos usuários. O programa também está entre os três finalistas do Prêmio iBest 2025, na categoria Governo Estadual, reforçando o reconhecimento da população pela eficiência e inovação no atendimento ao cidadão.
 
Desde a inauguração de sua primeira unidade, o Poupatempo Sé, em 1997, o programa já realizou mais de 62 milhões de atendimentos, consolidando-se como referência em eficiência e acolhimento ao cidadão. Somente entre janeiro e setembro deste ano, foram 267 mil serviços prestados à população.
 
O atendimento presencial é realizado exclusivamente mediante agendamento prévio e gratuito, disponível pelos canais oficiais, o portal www.poupatempo.sp.gov.br, o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR e os totens de autoatendimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cidades do Alto Tietê preparam decoração e programação de Natal
Cidades

Cidades do Alto Tietê preparam decoração e programação de Natal

Sincomércio estima R$ 136 mi em vendas na Black Friday
Cidades

Sincomércio estima R$ 136 mi em vendas na Black Friday

Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais
Cidades

Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais

Ouvidoria da GCM é canal oficial para melhoria do serviço prestado à população
Cidades

Ouvidoria da GCM é canal oficial para melhoria do serviço prestado à população

Cultura inicia extensa programação com foco no Mês da Consciência Negra
Cidades

Cultura inicia extensa programação com foco no Mês da Consciência Negra

Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30
Meio Ambiente

Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30