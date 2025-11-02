Poupatempo realiza mais de 450 mil atendimentos presenciais na região

O Poupatempo realizou mais de 450 mil atendimentos presenciais no Alto Tietê entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) e contemplam as cidades da região que possuem unidades do programa.

Os maiores volumes de atendimentos no período foram registrados em Itaquaquecetuba, com 138,2 mil atendimentos, e Suzano, com 124,5 mil. Em seguida aparecem Mogi das Cruzes, com 87,3 mil, Ferraz de Vasconcelos (26,5 mil), Arujá (23,2 mil), Poá (20,5 mil), Santa Isabel (13,1 mil), Biritiba-Mirim (9,3 mil) e Guararema (7,2 mil).

Segundo a Prodesp, os números de atendimentos digitais não podem ser segmentados por município. No entanto, em todo o estado, foram realizadas 54,8 milhões de interações digitais e 13 milhões de atendimentos presenciais entre janeiro e setembro de 2025.

O programa, que completa 28 anos neste mês de outubro, soma 246 postos fixos e 900 totens de autoatendimento, levando cidadania e inclusão digital a mais de 640 municípios. Ao todo, são oferecidos mais de 4,2 mil serviços, presenciais e digitais, em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e inclusão social.

Além disso, o Poupatempo foi reconhecido nacionalmente pela qualidade do atendimento e recebeu o selo RA1000 do Reclame AQUI, distinção concedida a instituições com excelência em resposta, solução e confiança dos usuários. O programa também está entre os três finalistas do Prêmio iBest 2025, na categoria Governo Estadual, reforçando o reconhecimento da população pela eficiência e inovação no atendimento ao cidadão.

Desde a inauguração de sua primeira unidade, o Poupatempo Sé, em 1997, o programa já realizou mais de 62 milhões de atendimentos, consolidando-se como referência em eficiência e acolhimento ao cidadão. Somente entre janeiro e setembro deste ano, foram 267 mil serviços prestados à população.

O atendimento presencial é realizado exclusivamente mediante agendamento prévio e gratuito, disponível pelos canais oficiais, o portal www.poupatempo.sp.gov.br, o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR e os totens de autoatendimento.