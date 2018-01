Poupatempo Suzano comemora 5 anos

O Poupatempo Suzano completou neste domingo (7) cinco anos de atendimento à população. O Posto já prestou 3,5 milhões de serviços, aproximadamente 2,7 mil por dia, mais de 61,4 mil ao mês.

Entre os órgãos mais procurados estão o Detran.SP, com cerca de de 969 mil documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); o e-poupatempo, para serviços públicos pela internet, com 424 mil solicitações; a Sabesp, com mais de 444 mil serviços referentes a água e esgoto; e o Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 395 mil pedidos.

A unidade conta ainda com internet gratuita, por meio do programa Acessa SP; Secretaria da Fazenda; Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert); Ministério Público Estadual; e um correspondente bancário, exclusivo para pagamento de taxas.



O Poupatempo Suzano fica na Rua Sete de Setembro, 555 – Jardim Iraí, dentro do Suzano Shopping, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Agendamento

Os serviços mais solicitados no Poupatempo são realizados mediante agendamento. Para marcar dia e horário para ser atendido é muito fácil e o Poupatempo oferece diferentes canais de informações à população.