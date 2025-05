Celebração

Praça Ana Falsarella Guardia celebra um ano como novo ponto de lazer

Espaço revitalizado na Vila Maluf recebe, em média, 200 pessoas por dia e fortalece o lazer e o esporte na cidade; secretários destacam importância do local para a comunidade

A Praça Ana Falsarella Guardia, localizada entre as ruas Ana Martins Oliveira Ramos, José Luiz Moreira e Norberto da Silva, no bairro Vila Maluf, completa neste domingo (11/05) um ano desde a entrega oficial de sua revitalização. O espaço, que passou por uma transformação completa, rapidamente se consolidou como um dos principais pontos de encontro e lazer da região, atraindo cerca de 200 pessoas todos os dias, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Com um investimento de R$ 887.123,97, fruto do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal, a obra foi realizada pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e contemplou melhorias significativas como a reforma da quadra de areia, instalação de piso intertravado, construção de rampas de acessibilidade, implantação de uma nova pista de caminhada e replantio de grama.

Além disso, o playground foi ampliado, a academia ao ar livre recebeu manutenção e o alambrado e a mureta da quadra poliesportiva foram reconstituídos, junto com a melhoria da iluminação pública, o que resultou em um verdadeiro centro de convivência não só para moradores da Vila Maluf, mas também de bairros próximos, como Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou o impacto positivo da revitalização não apenas no lazer, mas também na qualidade ambiental do bairro. “A praça Ana Falsarella Guardia é um exemplo de como o investimento em áreas verdes transforma a relação da população com a cidade. Além de oferecer lazer e esporte, o espaço contribui para melhorar o microclima local e promove consciência ambiental. Hoje, vemos crianças brincando, famílias caminhando e pessoas usufruindo de um ambiente limpo, seguro e arborizado. É um ganho coletivo para Suzano”, afirmou Chiang.

Já o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou a importância da praça para a prática esportiva e para o fortalecimento da comunidade. “Os espaços esportivos são fundamentais para melhorar a qualidade de vida e estimular hábitos saudáveis. A revitalização da praça permitiu que mais pessoas tivessem acesso a atividades físicas com segurança e conforto. É gratificante ver a quadra poliesportiva e a pista de caminhada sempre cheias, com pessoas de todas as idades. Isso reforça nosso compromisso de continuar investindo em esporte e lazer”, destacou.