Praça Cidade das Flores terá Feira de Adoção de Animais neste sábado

A Praça Cidade das Flores receberá neste sábdo (23) a 1ª edição da Feira de Adoção de Animais do Canil Municipal e de outros que foram resgatados das ruas de Suzano. A ação ocorrerá das 10 às 16 horas. A iniciativa é do Setor de Controle de Zoonoses, da Diretoria de Parques, Praças e Jardins, Secretaria do Meio Ambiente e do Fundo Social de Solidariedade, que já promove no mesmo local a campanha Tigela Cheia, para arrecadar doações de ração.

Nesta edição, cinco cães estarão disponíveis para adoção: três do Canil Municipal e dois que foram resgatados recentemente das ruas. Os animais se encontravam doentes e receberam o devido tratamento, inclusive foram vermifugados e vacinados. Todos agora estão aptos para adoção. Para isso, basta apresentar documento original com foto e comprovante de residência. Caso seja menor de idade, deve estar acompanhado de um responsável.

Ao longo do dia, a programação conta com uma equipe do Bem-Estar Animal, veiculada à Secretaria de Meio Ambiente, que dará orientações em relação aos cuidados com animais, maus-tratos, posse responsável, entre outros temas.

No mesmo local, simultaneamente, a campanha Tigela Cheia receberá doações de ração para cães e gatos. A ação, que tem como slogan “Eles precisam de Você”, começou no último dia 4 e segue até 28 de fevereiro (quinta-feira). Neste sábado, das 10 às 12 horas, quem doar a partir de cinco quilos receberá avaliação médica gratuita para o seu bichinho de estimação. A ração deve estar em embalagem lacrada e dentro do prazo de validade.

A campanha tem o objetivo de oferecer apoio às ONGs e demais entidades voltadas à proteção e ao bem-estar animal. Quem tiver interesse em se cadastrar para receber as doações pode fazer isso no ponto de coleta na Praça Cidade das Flores.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a intenção é que outras feiras de adoção aconteçam com frequência ao longo do ano. “Todas essas atividades visam valorizar a causa animal, dando apoio aos munícipes e as instituições que trabalham em prol dos animais abandonados”.