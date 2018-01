Praça de Esportes e Cultura de Suzano deve ser entregue no 1º trimestre

Suzano realiza os últimos detalhes para a inauguração da Praça de Esportes e Cultura (PEC), que fica no Jardim Gardênia Azul, no distrito do Boa Vista. A previsão é de que a unidade, que fica na Rua Teruo Nishikawa, seja entregue ainda no primeiro trimestre de 2018.

A construção do imóvel, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2), teve início em 2011, e recebeu investimentos na ordem de R$ 2 milhões. O local terá como objetivo abrigar projetos nas áreas de cultura, assistência social, esportes e lazer.

Os serviços foram retomados em 2017. A infraestrutura e a aquisição de todo o mobiliário e equipamentos já estão concluídas. A Secretaria de Cultura de Suzano agora está pleiteando ao Ministério da Cultura a abertura oficial da PEC e o início dos trabalhos.

Estarão à disposição da comunidade: pista de caminhada, quadras poliesportivas e de areia, sala de informática, cineteatro e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O local também receberá um dos núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), com atividades destinadas a pessoas de todas as faixas etárias.

Com o objetivo de integrar a população no gerenciamento das políticas públicas aplicadas na unidade, a Prefeitura de Suzano promoveu um ciclo de debates e audiências que culminou na eleição de integrantes da comunidade para a composição do conselho gestor da PEC. Seis munícipes entre homens e mulheres foram escolhidos para participar, juntamente com representantes da sociedade civil e do Poder Público municipal, do processo de decisão.

Para o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, a inauguração da benfeitoria representará a democratização e a descentralização das políticas públicas de cultura, esporte e lazer no município, com o potencial de beneficiar milhares de famílias da região pelos próximos anos.

Segundo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a conclusão da PEC do Jardim Gardênia Azul é mais um passo em prol da qualidade de vida dos moradores da região norte de Suzano. "Um equipamento como este, cuja obra teve início na gestão do ex-prefeito Marcelo Candido e que permaneceu parada por quatro anos, vem para proporcionar lazer, aprendizado e serviços de utilidade pública para milhares de pessoas. E representa nosso compromisso junto à população de concluir todas as obras paralisadas em nossa cidade", explicou.