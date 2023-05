Praça João Pessoa recebe ação contra abuso sexual de crianças e adolescentes

O grupo contou com o apoio de ativistas e de equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), do Programa Prospera Família e da equipe da Medida Socioeducativa para prestar esclarecimentos aos munícipes e reforçar os canais de denúncia, como o Disque 100. Durante a manhã, ocorreram orientações e uma apresentação temática pelo serviço de convivência conduzido pela Associação Cultural Luz do Amanhã.

Para garantir amparo às famílias que necessitam de apoio, foram indicados os locais onde são prestados atendimentos específicos, como os dois conselhos tutelares de Suzano. O primeiro está localizado na rua Barão do Rio Branco, 249, no bairro Vila Costa, e atende por meio dos telefones (11) 4748-5940, 4743- 3313, e plantão no 96417-5437, além do e-mail conselhotutelar.suzano@gmail.com. O segundo fica na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, no Cidade Boa Vista, e disponibiliza os seguintes contatos telefônicos: (11) 4748-8188 e o plantão 97815-4867, além do e-mail conselhotutelar2.suzano@gmail.com.

Todos os envolvidos aproveitaram a data para conscientizar a população sobre a gravidade dessa questão, reforçando que, ao longo do mês, ainda serão desenvolvidas rodas de conversas nas unidades do Cras e no Creas, além de encontros em escolas para destacar o tema e de que maneira as entidades e o Poder Público podem contribuir com a sociedade.

Segundo Garippo, é importante mostrar para a sociedade que as famílias podem contar com o apoio dos centros de referência. “A sociedade precisa estar envolvida e, para isso, temos que entender o papel de todos os envolvidos e de que maneira podemos reduzir as ocorrências, ou mesmo zerar esses casos, esse é o nosso desejo. O abuso e a exploração sexual comprometem o desenvolvimento integral e a dignidade de crianças e adolescentes”, destacou Garippo.

O chefe da pasta ainda falou sobre a ação na Praça João Pessoa e a conduta a ser adotada em casos suspeitos. “Tiramos dúvidas e divulgamos esse dia de reflexão. As informações do panfleto que distribuímos são basicamente orientações sobre denúncias que devem ser feitas quando há algum indício ou alguma suspeita. Reforçamos que deve ser feita denúncia, para que possa ser feita a apuração e o acolhimento que se fizer necessário”, definiu o chefe da pasta.

Neste 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, integrantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, sob a condução do chefe da pasta, Geraldo Garippo, promoveram, juntamente com os conselhos tutelares, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas) e profissionais do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ações de conscientização sobre o tema na Praça João Pessoa, no centro, que incluiu panfletagem e espetáculo teatral.