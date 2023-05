Praça João Pessoa recebe exposição de artes até agosto

A Praça João Pessoa de Suzano recebendo a arte “Árvore da Vida” até o mês de agosto. Maurício Chaer, artista plástico autor da obra, afirmou que ela significa “o fim da Covid-19 e do governo anterior”.

O trabalho tem dez metros e demorou oito meses para ficar pronto, de acordo com Chaer. Ele explica, também, que os materiais utilizados foram “bambu pintado e galhos de mamona pintados”.

Para essas obras altas, o artista plástico afirmou ser necessário a utilização de andaimes. Além disso, ele explicou que existem trâmites com a Prefeitura para fazer a arte. “Quando não é trabalho em conjunto com a Secretaria de Cultura, tem que abrir protocolo na prefeitura para ter licença do trânsito”.

Chaer contou sua sensação em expor sua arte na Praça João Pessoa. “Emoção total fazer a instalação na praça da matriz. Primeiro pela fachada moderna da igreja, com um arco de concreto desafiante bem no alto. Segundo por ser ao lado do antigo Cine Saci. Tradição e modernidade juntos”. O artista plástico contou que sempre fez cerâmicas e explicou mais sobre seu trabalho.

“É Street Art, onde as obras ficam por algum tempo em locais públicos. A Árvore da Vida eu fiz unindo o movimento Land Art, que é usar a natureza, com a Arte Urbana. Tudo isso faz a razão da minha existência e me sinto muito bem”.

A Praça João Pessoa de Suzano, conhecida como Praça da Matriz, está localizada no centro de Suzano, próxima à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).