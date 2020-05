Praças começam a receber nova iluminação pública

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano está realizando a manutenção da iluminação pública em praças da região central do município. A troca das luminárias começou pela Praça João Pessoa e terá continuidade na Praça dos Expedicionários.

O primeiro trabalho envolveu a instalação de 156 lâmpadas de LED, sendo 36 de 150 watts de potência nos postes mais altos e 120 de 100 watts nos mais baixos, e foi concluído na última terça-feira (05/05). Antes o espaço contava com lâmpada de vapor metálico.

De acordo com o diretor de Iluminação Pública da Prefeitura de Suzano, Ari Santos, na próxima semana o mesmo serviço chegará à Praça dos Expedicionários. “Iremos instalar lá 45 lâmpadas de LED, sendo 33 de 100 watts de potência e 12 de 150 watts”, detalhou. A Praça Cidade das Flores, localizada na esquina da avenida Paulo Portela com a rua Baruel, já conta com nova iluminação desde setembro de 2019, quando foi totalmente restaurada. Na ocasião, foram implantadas 190 novas lâmpadas de LED brancas de 100 watts de potência. Além disso, os postes com as luminárias, que tinham apenas uma pétala de iluminação, passaram a contar com duas no entorno e três na parte central.

O projeto também prevê chegar a praças de bairros em torno de três meses. “Nosso objetivo é oferecer mais qualidade de vida às famílias, que, ao fim da pandemia, poderão usufruir desses locais. Seguimos com nossos trabalhos de zeladoria por toda a cidade”, completou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que vistoriou este serviço na Praça João Pessoa no fim de semana.