Praças do Jardim Colorado serão revitalizadas

Duas praças da região do Jardim Colorado vão passar por revitalização em breve. Os serviços ocorrerão por meio de duas emendas impositivas do vereador Edirlei Junio Reis, que chegam a R$ 90 mil, e também de contrapartida da empresa Cadam Construtora e Incorporadora Ltda., que está implantando um empreendimento residencial em Suzano.

Nesta sexta-feira (13), o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conferir os locais pessoalmente e disse que a previsão é de que ao menos um já esteja pronto por volta de fevereiro de 2020. Com ele também estavam o parlamentar e os proprietários da Cadam, Antônio Camiña e Alexandre Damas.

A praça Benedita Cruz do Prado, conhecida por ser o ponto final dos veículos do transporte complementar, entre as ruas Senador Luiz Carlos Prestes e Cacique, ganhará nova iluminação pública, horta, paisagismo, rinque de bocha e abrigo de embarque e desembarque de passageiros mais estruturado, além de ter a quadra esportiva reformada.

O outro local que receberá os trabalhos em breve é a praça do Novo Colorado, entre as ruas Cacique e Luiza Hidaka. Lá, serão instaladas nova iluminação pública e uma quadra de areia. Também estão previstos serviços de paisagismo.

“É uma ótima notícia para a população da região do Jardim Colorado. Agradeço ao vereador Edirlei e também à empresa Cadam por atuarem conosco de maneira a garantir locais agradáveis para convívio, interação e contemplação dos moradores. Em breve, ambas as praças estarão à disposição”, finalizou o prefeito.